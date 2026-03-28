Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε ο αγώνας «Ελλάδα – Παραγουάη» με 17.0%, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση της βραδιάς.

Ακολούθησε το «Το Σόι Σου VI (E)» με 16.1%, ενώ πιο πίσω βρέθηκαν οι «Αθώοι» με 9.6% και ο «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά» (Star) με 9.3%.

Κοντά κινήθηκε και το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» με 9.0%, ενώ ακολούθησαν ο «Γιατρός II» με 8.4%, η «Κόμισσα της Κέρκυρας» (ANT1) με 8.1% και η «Αρχόντισσα και ο Αλήτης» (ΣΚΑΪ) με 8.0%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα βρέθηκαν ο «Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάρασα στον Ουρανό (E)» με 7.8%, το «Πώς να Γίνεις Λατίνος Εραστής» (Open) με 3.3% και ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» με 2.9%, ενώ στο τέλος της κατάταξης βρέθηκαν το «Στην Πίεση» με 1.0% και το «Εκτός Σχεδίου» με μόλις 0.9%.

Στη late night ζώνη, πρώτο βρέθηκε το «Φως στο Τούνελ» με 14.8%, αφήνοντας πίσω το «Moments (E)» με 6.0%, το «Στην Αγκαλιά του Φάνη» με 4.8% και το «Cinderella Nights» με 2.6%.

