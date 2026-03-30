2026-03-30 13:24:42
Φωτογραφία για Δευτέρα, 30/3/2026: Εργασίες ημέρας

 



Γλώσσα: Αφού διαβάσουμε πολύ καλά τη θεωρία για τα είδη των δευτερευουσών προτάσεων από το συντακτικό του σπιράλ τετραδίου μας και τους συνδέσμους από τη γραμματική, αντίστοιχα, κάνουμε τις δύο ασκήσεις του δ΄ μέρους του φύλλου εργασίας, όπως δόθηκε στην τάξη (συμβουλευόμαστε και την προηγούμενη ανάρτηση).

Μαθηματικά: Με τη βοήθεια του λυμένου προβλήματος, ολοκληρώνουμε τη φωτοτυπία για τον υπολογισμό του μέσου όρου, κάνοντας και τα υπόλοιπα (1, 3 και 4).

Σχολική ζωή: Υπενθυμίζω ότι αύριο θα έρθουν στο σχολείο μας οι γιατροί από την ΤΟ.Μ.Υ. Μοσχάτου για τον ορθοπεδικό έλεγχο των μαθητών και των μαθητριών της Στ΄ τάξης, οπότε, όποιος ή όποια δεν έχει φέρει τη σχετική δήλωση συναίνεσης, αλλά επιθυμεί να συμμετάσχει στον έλεγχο, ας το κάνει αύριο. Δεν ξεχνάμε ότι, ταυτόχρονα, θα γίνει και ο έλεγχος της εμβολιαστικής κάλυψης, μέσω του Ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας, άρα πρέπει να το έχουμε κι αυτό μαζί μας. Τέλος, θυμόμαστε να φέρουμε τη δήλωση συμμετοχής και σχετικό αντίτιμο για την εκπαιδευτική επίσκεψη στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.

