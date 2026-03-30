2026-03-30 13:14:06
Φωτογραφία για Κατερίνα Καινούργιου: Από Τετάρτη θα κάτσω λίγο σπίτι να ξεκουραστώ...
Στην τελική ευθεία για τον ερχομό του πρώτου της παιδιού βρίσκεται η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς διανύει τον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως αύριο θα είναι η τελευταία της εμφάνιση στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα» στον Alpha , πριν αποχωρήσει προσωρινά για να αφιερωθεί στην ξεκούραση και την προετοιμασία για τον τοκετό. Τη θέση της στην παρουσίαση θα αναλάβει ο συνεργάτης της, Στέφανος Κωνσταντινίδης.

Παράλληλα, η ίδια αντιμετωπίζει και μια αλλεργική ρινίτιδα, κάτι που κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για ξεκούραση τις τελευταίες ημέρες πριν τη γέννηση του παιδιού της.

«Δεν έχω αρρωστήσει, πρέπει να είναι αυτό που λέμε αλλεργική ρινίτιδα από την εγκυμοσύνη. Το παθαίνουν πολλοί τους τελευταίους μήνες. Ταυτόχρονα μπορεί να είναι και από τη γύρη. Αύριο θα είναι η τελευταία ημέρα που θα είμαι μαζί σας, θα τα πούμε και αύριο» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Από Τετάρτη θα κάτσω λίγο σπίτι να ξεκουραστώ. Επειδή είναι το πρώτο παιδάκι θέλω λίγο να προετοιμαστώ και να μάθω κάποια πράγματα. Από δώρα δεν θέλω τίποτα, τα έχω όλα. Το μόνο που θέλω είναι τη θετική σας ενέργεια».

Η παρουσιάστρια του Alpha αναμένεται να επιστρέψει στην εκπομπή την περίοδο μετά τη Eurovision, με πιθανή ημερομηνία τη Δευτέρα 18 Μαΐου, όπως η ίδια έχει εξομολογηθεί.

Πηγή: tvnea.com
