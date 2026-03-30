2026-03-30 11:55:22
Φωτογραφία για Μπέττυ Μαγγίρα : Ένα βήμα πριν τη συμφωνία με την ΕΡΤ για τη Eurovision – Το σχέδιο για live μαραθώνιο εκπομπών

Σε προχωρημένο στάδιο φαίνεται να βρίσκονται οι συζητήσεις της Μπέττυ Μαγγίρα με την ΕΡΤ, με όλα να δείχνουν πως η συμφωνία για τη φετινή Eurovision Song Contest είναι πλέον θέμα χρόνου.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η Ναταλία Ανδρικοπούλου μέσα από την εκπομπή «Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα», η παρουσιάστρια είχε πρόσφατα συνάντηση με στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης, όπου συζητήθηκε η συμμετοχή της σε ειδικές εκπομπές που θα πλαισιώσουν τον διαγωνισμό.

Μάλιστα, στο πλευρό της δεν αποκλείεται να βρεθεί και η Κατερίνα Βρανά, καθώς φαίνεται πως η ΕΡΤ εξετάζει την επιστροφή ενός δίδυμου παρουσίασης, στα πρότυπα του Εθνικού Τελικού.

Το concept που σχεδιάζεται φέτος έχει έντονα live στοιχεία και διαφοροποιείται από τα προηγούμενα χρόνια. Οι εκπομπές θα μεταδίδονται τόσο πριν όσο και μετά από κάθε βραδιά – δηλαδή στους δύο ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό – δημιουργώντας ένα τηλεοπτικό «μαραθώνιο» γύρω από τη Eurovision.

Στο pre και post show θα περιλαμβάνονται σχολιασμός, άμεσες αντιδράσεις, αλλά και οι πρώτες δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων και των αποτελεσμάτων, δίνοντας πιο ολοκληρωμένη εικόνα στους τηλεθεατές.



Πηγή: tvnea.com
Οι Ελληνικοί Νανοδορυφόροι ERMIS έτοιμοι για εκτόξευση
