2026-03-31 10:12:03
Φωτογραφία για Prime time ζώνη: Ξεχώρισε το «Μπαμπάς Σ’ Αγαπώ»



Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το «Μπαμπάς Σ’ Αγαπώ» με 19.8%, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της βραδιάς.

Ακολούθησαν το «MasterChef 10» με 14.9% και ο «Άγιος Έρωτας II» με 14.5%, ενώ το «Να Μ’ Αγαπάς» σημείωσε 13.4%.

Πιο πίσω κινήθηκαν το «Survivor» με 11.2%, το «Radio Arvyla» με 10.9% και ο «Φάκελος 17Ν» με 10.0%, ενώ κοντά βρέθηκε και το «Τετ-α-Τετ με τον Τάσο Τρύφωνος» (Alpha) με 9.7%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα βρέθηκαν το «Grand Hotel» με 7.7%, το «Από Ήλιο σε Ήλιο» με 4.0% και το «Μετά την Καταιγίδα» (Open) με 3.9%, ενώ πολύ χαμηλά κινήθηκε ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» με 2.4%.

Στη late night ζώνη, πρώτο βρέθηκε το «The 2Night Show» με 7.5%, ενώ οι «11 Αυτοί, 11 Εμείς» σημείωσαν 1.9%.



Πηγή: tvnea.com
Απογευματινή ζώνη: Πρώτο το «Live News» – Ικανοποιητική πρεμιέρα για το «Κάτι Ψήνεται»
Μεσημεριανή ζώνη: Σταθερά μπροστά οι «Αποκαλύψεις»
