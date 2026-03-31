2026-03-31 10:12:03
Φωτογραφία για Μεσημεριανή ζώνη: Σταθερά μπροστά οι «Αποκαλύψεις»



Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις» με 12.9%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Live You» με 6.6%, ενώ κοντά βρέθηκε και το «Στούντιο 4» με 6.1%.

Πιο πίσω κινήθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 5.5%, ενώ χαμηλά βρέθηκε το «Real View» με 2.2%.

Στο τέλος της κατάταξης κατέληξε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με μόλις 1.2%, καταγράφοντας ιδιαίτερα χαμηλή επίδοση για τη ζώνη.



Πηγή: tvnea.com
