2026-03-31 10:12:03
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: Πρώτο το «Live News» – Ικανοποιητική πρεμιέρα για το «Κάτι Ψήνεται»



Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Live News» με 15.5%, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση.

Ακολούθησαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 12.6%, ενώ το «Deal. IX» σημείωσε 11.0%. Στα ίδια επίπεδα κινήθηκαν ο «Τροχός της Τύχης» με 10.6%, το «Κάτι Ψήνεται» που έκανε πρεμιέρα με 10.5% καταγράφοντας ικανοποιητικά νούμερα τηλεθέασης, καθώς και το «Rouk Zouk» με 10.2%.

Πιο πίσω βρέθηκε το «Τέντι Μπόι Αγάπη Μου» με 7.1%, ενώ το «Cash or Trash» και το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» σημείωσαν από 6.5%. Το «Στούντιο 4» κινήθηκε στο 6.1%.

Σε χαμηλά επίπεδα περιορίστηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» με 2.2% και η «Ηλέκτρα – Γ’ Κύκλος» με 2.4%, ενώ στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Το Χούμε!» με μόλις 1.1%.



Πηγή: tvnea.com
Οδοντωτός: Το αφήγημα της «επικινδυνότητας» καταρρέει - Τι πραγματικά κρύβεται πίσω από το κλείσιμο.
Prime time ζώνη: Ξεχώρισε το «Μπαμπάς Σ' Αγαπώ»
