





Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Live News» με 15.5%, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση.

Ακολούθησαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 12.6%, ενώ το «Deal. IX» σημείωσε 11.0%. Στα ίδια επίπεδα κινήθηκαν ο «Τροχός της Τύχης» με 10.6%, το «Κάτι Ψήνεται» που έκανε πρεμιέρα με 10.5% καταγράφοντας ικανοποιητικά νούμερα τηλεθέασης, καθώς και το «Rouk Zouk» με 10.2%.

Πιο πίσω βρέθηκε το «Τέντι Μπόι Αγάπη Μου» με 7.1%, ενώ το «Cash or Trash» και το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» σημείωσαν από 6.5%. Το «Στούντιο 4» κινήθηκε στο 6.1%.

Σε χαμηλά επίπεδα περιορίστηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» με 2.2% και η «Ηλέκτρα – Γ’ Κύκλος» με 2.4%, ενώ στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Το Χούμε!» με μόλις 1.1%.

Πηγή: tvnea.com