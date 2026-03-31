





Μέσα σε έντονα φορτισμένη ατμόσφαιρα, η Ελλάδα αποχαιρετά τη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα, με την απώλειά της να σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός μεγάλου κεφαλαίου για το ελληνικό τραγούδι.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 14:00 στη Μητρόπολη Αθηνών, αμέσως μετά το λαϊκό προσκύνημα που προηγήθηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, πλήθος κόσμου βρέθηκε εκεί για να τιμήσει τη μνήμη της, αποδίδοντας τον τελευταίο φόρο τιμής.

Η σορός της έφτασε συνοδεία της οικογένειάς της, με την κόρη της Τζωρτίνα και τα εγγόνια της στο πλευρό της, αλλά και στενούς φίλους. Πολίτες κάθε ηλικίας, κρατώντας λουλούδια, περίμεναν υπομονετικά για να αποχαιρετήσουν μια φωνή που σημάδεψε γενιές.

Μετά την ολοκλήρωση του προσκυνήματος, οι παρευρισκόμενοι κατευθύνθηκαν στη Μητρόπολη για την τελετή, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως επιθυμεί η οικογένεια.

Ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της τελετής, καθώς, παρά την επιθυμία της ίδιας να μην υπάρξουν επικήδειοι, τον λόγο πήραν η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας, αποχαιρετώντας τη «μεγάλη κυρία» του ελληνικού τραγουδιού με λόγια καρδιάς.

