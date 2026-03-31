2026-03-31 12:43:54
Κάνει πίσω ο Alpha σε σειρά που εξασφάλισε και σημαντική οικονομική ενίσχυση



Στον «πάγο» μπαίνει μία από τις πιο φιλόδοξες τηλεοπτικές μεταφορές ξένης σειράς για την ελληνική αγορά. Ο λόγος για το

«The Good Doctor», που βρισκόταν σε στάδιο ανάπτυξης για να αποκτήσει ελληνική εκδοχή στον Alpha, με τίτλο «Το Θαύμα».

Η σειρά, που επικεντρώνεται στη ζωή ενός ταλαντούχου γιατρού στο φάσμα του αυτισμού, είχε ήδη προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό προετοιμασίας. Μάλιστα, για τον πρωταγωνιστικό ρόλο είχε επιλεγεί ο Δημήτρης Καπουράνης, με τις πρώτες συζητήσεις και τον σχεδιασμό να δείχνουν πως το project οδεύει προς υλοποίηση.

Παράλληλα, η παραγωγή είχε εξασφαλίσει και σημαντική οικονομική ενίσχυση, ύψους 1.792.000 ευρώ από το ΕΚΚΟΜΕΔ, για έναν κύκλο 70 επεισοδίων. Ωστόσο, σύμφωνα με την Ναταλία Ανδρικοπούλου (REAL LIFE) τα δεδομένα φαίνεται πως αλλάζουν, καθώς ο Alpha, που αρχικά στήριξε έντονα το εγχείρημα, αποφάσισε να αποσυρθεί, οδηγώντας ουσιαστικά τη σειρά σε «πάγωμα».

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο τη φετινή σεζόν, αφού παρόμοια εξέλιξη υπήρξε και με την επιστροφή των «Υπέροχων Πλασμάτων», η οποία επίσης δεν προχώρησε τελικά, παρά το αρχικό «πράσινο φως».



Πηγή: tvnea.com
60+ DIY κατασκευές από παλέτες για κήπο και εξοχικά σπίτια
60+ DIY κατασκευές από παλέτες για κήπο και εξοχικά σπίτια
Δήμος Καλαβρύτων: Έργα θωράκισης και προστασίας του Οδοντωτού αλλά με την γραμμή εν λειτουργία - Υπόμνημα στον Υπουργό
Δήμος Καλαβρύτων: Έργα θωράκισης και προστασίας του Οδοντωτού αλλά με την γραμμή εν λειτουργία - Υπόμνημα στον Υπουργό
