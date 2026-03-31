Tο 1968, η επανδρωμένη αποστολή Aπόλλων 8 της NASA, εκτοξεύθηκε με έναν πύραυλο Saturn V, ολοκλήρωσε 10 φορές τον γύρο της Σελήνης σε χαμηλή σεληνιακή τροχιά (μόλις 110 χιλιόμετρα από την επιφάνεια) και επέστρεψε με ασφάλεια στη Γη. Οι αστροναύτες της αποστολής, Frank Borman, Jim Lovell και Bill Anders, πέρασαν στην αιωνιότητα ως οι πρώτοι άνθρωποι που μπήκαν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη.

Από την αποστολή του Απόλλων 8 προέκυψε και η διάσημη φωτογραφία της «ανατολής» της Γης

Παρότι ακούγεται σαν ψέμα, αύριο 1η Απριλίου του 2026, μετά από 60 σχεδόν χρόνια μετά το Απόλλων 8, αναμένεται να εκτοξευθεί μια επανδρωμένο διαστημικό σκάφος με στόχο τη Σελήνη. Πρόκειται για την αποστολή Artemis II, η οποία θα περάσει μόνο μια φορά πίσω από τη Σελήνη, 7400 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνειά της και θα επιστρέψει πίσω στη Γη. Το μόνο ρεκόρ της αποστολής Artemis II θα είναι ότι θα φτάσει πιο μακριά από τη Γη από οποιαδήποτε επανδρωμένη αποστολή στην ιστορία, ξεπερνώντας και το ρεκόρ του Apollo 13 (στις 15 Απριλίου του 1970, έπειτα από τη γνωστή βλάβη το Apollo 13 πέρασε πίσω από τη αθέατη πλευρά της Σελήνη, φτάνοντας σε μέγιστη απόσταση 400.000 χιλιομέτρων από τη Γη).

Η διαστημική αποστολή της NASA Artemis II με το διαστημόπλοιο Orion και τέσσερις αστροναύτες θα έχει διάρκεια δέκα ημερών. Η εκτόξευση είναι προγραμματισμένη για τα ξημερώματα της Τετάρτης 1 προς Πέμπτη 2 Απριλίου, στις 1.24 πμ, ώρα Ελλάδας. Μία έως δυο ημέρες θα βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη. Αυτό είναι ένα κρίσιμο βήμα ώστε οι αστροναύτες να τεστάρουν εκτενώς το διαστημόπλοιο, για να βεβαιωθούν ότι όλα λειτουργούν ρολόι πριν απομακρυνθούν στο βαθύ διάστημα. Τις επόμενες τρεις με τέσσερις ημέρες θα διαρκέσει το ταξίδι των περίπου 380.000 χιλιομέτρων προς τη Σελήνη. Την πέμπτη ημέρα θα περάσει πίσω από τη Σελήνη σε απόσταση περίπου 7.400 χιλιομέτρων από την επιφάνεια και τις υπόλοιπες τέσσερις με πέντε ημέρες θα ταξιδεύει πίσω προς τη Γη, μέχρι να μπει στην ατμόσφαιρα και να προσθαλασσωθεί. Το πέρασμα πίσω από τη Σελήνη θα διαρκέσει μόνο λίγες ώρες!

Ηδη, οι μηχανικοί ελέγχουν και προετοιμάζουν τα συστήματα και τις συνδέσεις επικοινωνίας. Το πλήρωμα της αποστολής, οι αστροναύτες της NASA, Reid Wiseman (Ράιντ Βάισμαν), Victor Glover (Βίκτορ Γκλόβερ) και Christina Hammock Koch (Κριστίνα Κοχ) και ο αστροναύτης της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας CSA, Jeremy Hansen (Τζέρεμι Χάνσεν), βρίσκονται στο κτίριο επιχειρήσεων και ελέγχου στο Kennedy Space Center της NASA «Neil A. Armstrong», στη Φλόριντα. Τα μέλη του πληρώματος είναι επικεντρωμένα στην ετοιμότητα και τις τεχνικές επαληθεύσεις και παραμένουν σε καραντίνα υπό αυστηρή παρακολούθηση της υγείας τους για να διασφαλιστεί η καταλληλότητά τους για την εκτόξευση. Ακολουθούν ένα ελεγχόμενο πρόγραμμα ύπνου και διατροφής για να διατηρήσουν την ενέργεια και την ενυδάτωσή τους ενόψει της εκτόξευσης.

Η πρόγνωση καιρού δείχνει 80% πιθανότητα ευνοϊκών καιρικών συνθηκών για τον προγραμματισμένο χρόνο εκτόξευσης. Η ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της αποστολής θα ξεκινήσει αύριο Τετάρτη, στις 2.45 μμ, ώρα Ελλάδας, στο κανάλι της NASA στο YouTube, ενώ στιγμιότυπα θα μεταδίδονται και από τα κοινωνικά δίκτυα.







πηγές: https://www.amna.gr/home/article/981991/Xekinise-i-antistrofi-metrisi-gia-ti-diastimiki-apostoli-Artemis-II-guro-apo-ti-Selini – https://www.livescience.com/space/space-exploration/something-really-big-is-going-to-happen-nasas-historic-artemis-ii-mission-approved-for-april-1-launch

Η αποστολή Artemis II με το διαστημόπλοιο Orion που θα εκτοξευθεί με τον πύραυλο SLS είναι ένα κρίσιμο βήμα για την επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη, καθώς θα αποδειχθεί εάν το διαστημικό σκάφος Orion και τα συστήματά του μπορούν να μεταφέρουν με ασφάλεια ανθρώπους στη Σελήνη.

