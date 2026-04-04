2026-04-04 00:21:02
Φωτογραφία για Σύγχρονη αισθητική σε 46τμ

Σύγχρονη αισθητική και ιδιαίτερα λειτουργική διαρρύθμιση σε ένα διαμέρισμα μόλις 46τμ 

Έπιπλα σε μοντέρνες γεωμετρικές φόρμες και αντίστοιχης αισθητικής διακοσμητικά αντικείμενα και κάδρα συνδυάζονται εξαιρετικά με τις, αποχρώσεις του άσπρου, μαύρου και γκρι, δημιουργώντας ένα ομοιόμορφο οπτικά σύνολο που κάνει τον χώρο να φαίνεται μεγαλύτερος από τις πραγματικές διαστάσεις του.

Το ενιαίο δρύινο πάτωμα, η διαμόρφωση της κουζίνας με τρόπο που να μην επιβάλλεται στον , ενιαίο χώρο καθιστικό-τραπεζαρία-κουζίνα και το φυσικό φως συμβάλλουν επίσης στην όλη εικόνα, ενός μικρού διαμερίσματος που όμως διαθέτει ιδιαίτερη αισθητική ενώ ταυτόχρονα είναι απόλυτα λειτουργικό.



erikolsson.se

