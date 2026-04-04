2026-04-04 02:31:53
Φωτογραφία για Γέννησε η Κατερίνα Καινούργιου!



Η αγαπημένη παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, βάρους περίπου 2 κιλών και 600 γραμμαρίων, με καισαρική τομή στο μαιευτήριο Ρέα.

Η ίδια και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, ξεκινώντας το πιο όμορφο κεφάλαιο της ζωής τους.

Το ζευγάρι είναι μαζί από τις αρχές του 2024, ενώ τον Μάιο του 2025 εκείνος της έκανε πρόταση γάμου στο Παρίσι. Λίγους μήνες αργότερα υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης και πλέον κρατούν στην αγκαλιά τους τον καρπό της αγάπης τους.

Να σας ζήσει!



Πηγή: tvnea.com
Σύγχρονη αισθητική σε 46τμ
Σύγχρονη αισθητική σε 46τμ
Επιδικάστηκε αποζημίωση 420.000 ευρώ σε συγγενείς θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών - Το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης
Επιδικάστηκε αποζημίωση 420.000 ευρώ σε συγγενείς θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών - Το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης
