





Η αγαπημένη παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, βάρους περίπου 2 κιλών και 600 γραμμαρίων, με καισαρική τομή στο μαιευτήριο Ρέα.

Η ίδια και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, ξεκινώντας το πιο όμορφο κεφάλαιο της ζωής τους.

Το ζευγάρι είναι μαζί από τις αρχές του 2024, ενώ τον Μάιο του 2025 εκείνος της έκανε πρόταση γάμου στο Παρίσι. Λίγους μήνες αργότερα υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης και πλέον κρατούν στην αγκαλιά τους τον καρπό της αγάπης τους.

Να σας ζήσει!

