Μια απρόσμενη επίσκεψη στο Ραδιομέγαρο της δημόσιας τηλεόρασης φαίνεται πως έχει ανοίξει συζητήσεις για πιθανές τηλεοπτικές εξελίξεις γύρω από τον Άκης Πετρετζίκης.Σύμφωνα με ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Ψυχαγωγία… κυριακάτικα», ο γνωστός σεφ και πρώτος Έλληνας MasterChef πέρασε πρόσφατα την πύλη της ΕΡΤ, όπου και πραγματοποίησε συνάντηση με στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης.Όπως αναφέρθηκε, η επίσκεψη δεν είχε τυπικό χαρακτήρα, αλλά αφορούσε μια πρώτη διερευνητική επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές, με στόχο το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας σε νέο τηλεοπτικό project μαγειρικής, το οποίο μάλιστα θα μπορούσε να αξιοποιεί και το εμπορικό κομμάτι μέσα από χορηγίες και τοποθέτηση προϊόντων.Ο Άκης Πετρετζίκης παραμένει τα τελευταία οκτώ χρόνια στο δυναμικό του Alpha TV, παρουσιάζοντας τις εκπομπές «Kitchen Lab» και «Akis Food Tour», ενώ το συμβόλαιό του με το κανάλι είχε ανανεωθεί την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν.Την ίδια ώρα, πληροφορίες που μεταδόθηκαν και από την εκπομπή του Θανάση Πάτρα στο Open TVαναφέρουν ότι η παρουσία του στο Ραδιομέγαρο είχε περισσότερο χαρακτήρα γνωριμίας, χωρίς να έχει «κλειδώσει» κάτι οριστικό προς το παρόν.Η δυνατότητα πλέον της ΕΡΤ να εντάσσει εμπορικές συνεργασίες και τοποθέτηση προϊόντων σε ψυχαγωγικά προγράμματα φαίνεται πως δημιουργεί νέο πεδίο για projects που συνδυάζουν τηλεόραση και αγορά, κάτι που καθιστά πρόσωπα με ισχυρό brand, όπως ο Πετρετζίκης, ιδιαίτερα ελκυστικά για μελλοντικές συνεργασίες.Πηγή: tvnea.com