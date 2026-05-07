2026-05-07 12:39:07
Φωτογραφία για Άκης Πετρετζίκης: Σενάρια για νέα τηλεοπτική στέγη...
Μια απρόσμενη επίσκεψη στο Ραδιομέγαρο της δημόσιας τηλεόρασης φαίνεται πως έχει ανοίξει συζητήσεις για πιθανές τηλεοπτικές εξελίξεις γύρω από τον Άκης Πετρετζίκης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Ψυχαγωγία… κυριακάτικα», ο γνωστός σεφ και πρώτος Έλληνας MasterChef πέρασε πρόσφατα την πύλη της ΕΡΤ

, όπου και πραγματοποίησε συνάντηση με στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης.

Όπως αναφέρθηκε, η επίσκεψη δεν είχε τυπικό χαρακτήρα, αλλά αφορούσε μια πρώτη διερευνητική επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές, με στόχο το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας σε νέο τηλεοπτικό project μαγειρικής, το οποίο μάλιστα θα μπορούσε να αξιοποιεί και το εμπορικό κομμάτι μέσα από χορηγίες και τοποθέτηση προϊόντων.

Ο Άκης Πετρετζίκης παραμένει τα τελευταία οκτώ χρόνια στο δυναμικό του Alpha TV

, παρουσιάζοντας τις εκπομπές «Kitchen Lab» και «Akis Food Tour», ενώ το συμβόλαιό του με το κανάλι είχε ανανεωθεί την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν.


Την ίδια ώρα, πληροφορίες που μεταδόθηκαν και από την εκπομπή του Θανάση Πάτρα στο Open TV

 αναφέρουν ότι η παρουσία του στο Ραδιομέγαρο είχε περισσότερο χαρακτήρα γνωριμίας, χωρίς να έχει «κλειδώσει» κάτι οριστικό προς το παρόν.

Η δυνατότητα πλέον της ΕΡΤ να εντάσσει εμπορικές συνεργασίες και τοποθέτηση προϊόντων σε ψυχαγωγικά προγράμματα φαίνεται πως δημιουργεί νέο πεδίο για projects που συνδυάζουν τηλεόραση και αγορά, κάτι που καθιστά πρόσωπα με ισχυρό brand, όπως ο Πετρετζίκης, ιδιαίτερα ελκυστικά για μελλοντικές συνεργασίες.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
17ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο: Διαγωνισμός Καινοτομίας: Ιδέες που διαμορφώνουν το φαρμακείο του αύριο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
17ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο: Διαγωνισμός Καινοτομίας: Ιδέες που διαμορφώνουν το φαρμακείο του αύριο
Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Ζενεβιέβ Μαζαρί συνεχίζουν στο νέο κύκλο του GNTM
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Ζενεβιέβ Μαζαρί συνεχίζουν στο νέο κύκλο του GNTM
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Στούντιο 4»: Σενάρια, επαφές και διαψεύσεις για την επόμενη μέρα
«Στούντιο 4»: Σενάρια, επαφές και διαψεύσεις για την επόμενη μέρα
Τηλεοπτική Κριτική: Your Face Sounds Familiar- Δυναμική πρεμιέρα με ρυθμό, λάμψη και παρουσιαστή-έκπληξη
Τηλεοπτική Κριτική: Your Face Sounds Familiar- Δυναμική πρεμιέρα με ρυθμό, λάμψη και παρουσιαστή-έκπληξη
«Ρουκ Ζουκ»: Τέλος εποχής στον ορίζοντα; Σενάρια για παύση μετά από 9 χρόνια στον ΑΝΤ1»
«Ρουκ Ζουκ»: Τέλος εποχής στον ορίζοντα; Σενάρια για παύση μετά από 9 χρόνια στον ΑΝΤ1»
«The Rookie»:Η 7η σεζόν σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση στο ΜΑΚ TV
«The Rookie»:Η 7η σεζόν σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση στο ΜΑΚ TV
«Moments»: Η αλήθεια πίσω από τα σενάρια “κοψίματος”
«Moments»: Η αλήθεια πίσω από τα σενάρια “κοψίματος”
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αποτελέσματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ΤΕΑ ΠΦΣ
Αποτελέσματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ΤΕΑ ΠΦΣ
Φαρμασέρβ-Λίλλυ: Δεν επηρεάζεται η διάθεση των ινσουλινών στην Ελλάδα – Διευκρινήσεις της εταιρίας
Φαρμασέρβ-Λίλλυ: Δεν επηρεάζεται η διάθεση των ινσουλινών στην Ελλάδα – Διευκρινήσεις της εταιρίας
Η Ιταλία παρουσιάζει το πρώτο αυτόνομο «τρένο-ταξί» στον κόσμο.
Η Ιταλία παρουσιάζει το πρώτο αυτόνομο «τρένο-ταξί» στον κόσμο.
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/5/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/5/2026)
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σαρωτική «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σαρωτική «Κοινωνία Ώρα Mega»