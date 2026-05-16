2026-05-16 12:29:00
Φωτογραφία για Σία Κοσιώνη – ANT1: Τα τρία σενάρια που συζητιούνται έντονα για τη νέα τηλεοπτική χρονιά...

Έντονη είναι το τελευταίο διάστημα η φημολογία γύρω από το τηλεοπτικό μέλλον της Σία Κοσιώνη, με τις πληροφορίες να τη θέλουν να βρίσκεται πολύ κοντά σε μετακίνηση στον ANT1 για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Σύμφωνα με όσα ακούγονται έντονα στο τηλεοπτικό παρασκήνιο, στο τραπέζι φαίνεται πως υπάρχουν τρία διαφορετικά σενάρια για την αξιοποίησή της από τον σταθμό του Αμαρουσίου, με ένα από αυτά να βρίσκεται μάλιστα πολύ κοντά στο να «κλειδώσει»...

Το πρώτο σενάριο αφορά την ανάληψη πολύ πρωινής ενημερωτικής εκπομπής, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της ενημερωτικής ζώνης του σταθμού. Η παρουσία της έμπειρης δημοσιογράφου σε μια τέτοια θέση θεωρείται από αρκετούς ικανή να δώσει νέο δυναμισμό στο συγκεκριμένο slot.

Το δεύτερο σενάριο συνδέεται με την πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 και συγκεκριμένα με ενδεχόμενη αντικατάσταση του Γιώργος Λιάγκας, σε περίπτωση που τελικά δεν επιτευχθεί συμφωνία για τη συνέχιση της συνεργασίας του με το κανάλι. 

Την ίδια ώρα, υπάρχει και τρίτo σενάριο που θέλει τη Σία Κοσιώνη να αναλαμβάνει εβδομαδιαία ενημερωτική εκπομπή στη late night ζώνη του ΑΝΤ1, ενώ παράλληλα να έχει και ρόλο σχολιάστριας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Μπορεί προς το παρόν να μην υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση από καμία πλευρά, ωστόσο οι συζητήσεις φαίνεται πως βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με το όνομα της Σίας Κοσιώνη να βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες του ΑΝΤ1 ενόψει της επόμενης τηλεοπτικής χρονιάς.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Eurovision 2026: Το απρόοπτο του Ακύλα στη σκηνή στην πρόβα των επιτροπών – Η αντίδρασή του on stage (VIDEO)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Eurovision 2026: Το απρόοπτο του Ακύλα στη σκηνή στην πρόβα των επιτροπών – Η αντίδρασή του on stage (VIDEO)
Eurovision 2026: Απόψε η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto» στον Μεγάλο Τελικό που θα μεταδώσει η ΕΡΤ1
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Eurovision 2026: Απόψε η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto» στον Μεγάλο Τελικό που θα μεταδώσει η ΕΡΤ1
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σία Κοσιώνη: Τα ραντεβού με ΑΝΤ1 και MEGA, οι αποκαλύψεις και το παρασκήνιο
Σία Κοσιώνη: Τα ραντεβού με ΑΝΤ1 και MEGA, οι αποκαλύψεις και το παρασκήνιο
Σία Κοσιώνη μετά το τελευταίο δελτίο της στον ΣΚΑΪ: Οι κύκλοι κλείνουν, το θέμα είναι να κλείνουν όμορφα και με αξιοπρέπεια
Σία Κοσιώνη μετά το τελευταίο δελτίο της στον ΣΚΑΪ: Οι κύκλοι κλείνουν, το θέμα είναι να κλείνουν όμορφα και με αξιοπρέπεια
Τηλεθέαση: Υψηλές πτήσεις για το τελευταίο δελτίο της Σίας Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ
Τηλεθέαση: Υψηλές πτήσεις για το τελευταίο δελτίο της Σίας Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ
«Σία Κοσιώνη: Το συγκινητικό “αντίο” στον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια»
«Σία Κοσιώνη: Το συγκινητικό “αντίο” στον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια»
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ναταλία Γερμανού: Η εξομολόγηση για τις τηλεθεάσεις και η αναφορά στη Ναταλία Αργυράκη
Ναταλία Γερμανού: Η εξομολόγηση για τις τηλεθεάσεις και η αναφορά στη Ναταλία Αργυράκη
Eurovision 2026: Σειρές και ντοκιμαντέρ στη θέση της Eurovision σε χώρες που μποϋκοτάρουν τον διαγωνισμό
Eurovision 2026: Σειρές και ντοκιμαντέρ στη θέση της Eurovision σε χώρες που μποϋκοτάρουν τον διαγωνισμό
Open: Νέα πολιτική εκπομπή ετοιμάζεται για τη late night ζώνη
Open: Νέα πολιτική εκπομπή ετοιμάζεται για τη late night ζώνη
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (15/5/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (15/5/2026)
ΦΥΚ: Το κρίσιμο σημείο της μελέτης που εκπονεί ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκάριων – Τι πρέπει να επανεξεταστεί
ΦΥΚ: Το κρίσιμο σημείο της μελέτης που εκπονεί ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκάριων – Τι πρέπει να επανεξεταστεί