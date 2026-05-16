Έντονη είναι το τελευταίο διάστημα η φημολογία γύρω από το τηλεοπτικό μέλλον της Σία Κοσιώνη, με τις πληροφορίες να τη θέλουν να βρίσκεται πολύ κοντά σε μετακίνηση στον ANT1 για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Σύμφωνα με όσα ακούγονται έντονα στο τηλεοπτικό παρασκήνιο, στο τραπέζι φαίνεται πως υπάρχουν τρία διαφορετικά σενάρια για την αξιοποίησή της από τον σταθμό του Αμαρουσίου, με ένα από αυτά να βρίσκεται μάλιστα πολύ κοντά στο να «κλειδώσει»...

Το πρώτο σενάριο αφορά την ανάληψη πολύ πρωινής ενημερωτικής εκπομπής, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της ενημερωτικής ζώνης του σταθμού. Η παρουσία της έμπειρης δημοσιογράφου σε μια τέτοια θέση θεωρείται από αρκετούς ικανή να δώσει νέο δυναμισμό στο συγκεκριμένο slot.

Το δεύτερο σενάριο συνδέεται με την πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 και συγκεκριμένα με ενδεχόμενη αντικατάσταση του Γιώργος Λιάγκας, σε περίπτωση που τελικά δεν επιτευχθεί συμφωνία για τη συνέχιση της συνεργασίας του με το κανάλι.

Την ίδια ώρα, υπάρχει και τρίτo σενάριο που θέλει τη Σία Κοσιώνη να αναλαμβάνει εβδομαδιαία ενημερωτική εκπομπή στη late night ζώνη του ΑΝΤ1, ενώ παράλληλα να έχει και ρόλο σχολιάστριας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Μπορεί προς το παρόν να μην υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση από καμία πλευρά, ωστόσο οι συζητήσεις φαίνεται πως βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με το όνομα της Σίας Κοσιώνη να βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες του ΑΝΤ1 ενόψει της επόμενης τηλεοπτικής χρονιάς.

Πηγή: tvnea.com