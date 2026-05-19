





Ο νέος κύκλος της σειράς ντοκιμαντέρ «+άνθρωποι», που επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιάννης Δάρρας, κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ3 την Κυριακή 24 Μαΐου, στις 20:30.







Ο Γιάννης Δάρρας συνεχίζει να συναντά ανθρώπους που επιλέγουν έναν πιο δίκαιο, πιο συλλογικό, πιο ουσιαστικό τρόπο ζωής, που βασίζεται στη συνέπεια, στην ευθύνη και στη διαρκή προσπάθεια. Συνεχίζει να αναζητά ιστορίες που γεννιούνται αθόρυβα, αλλά αφήνουν καθαρό αποτύπωμα. Ιστορίες συνεργασίας, επιμονής, φροντίδας, δημιουργίας. Ιστορίες με θετικό κοινωνικό πρόσημο.







Στο 1ο επεισόδιο του νέου κύκλου, με τίτλο «Μέχρι να φέξει», οι «+άνθρωποι» ταξιδεύουν στην Ικαρία και ιχνηλατούν έναν κόσμο που αντιστέκεται ακόμη στην ευκολία, στην επιφάνεια και στη λογική του θεάματος. Έναν τόπο όπου το πανηγύρι δεν αποτελεί τουριστική εμπειρία αλλά τρόπο επιβίωσης, συλλογικότητας και αλληλεγγύης.

Πίσω από τις εικόνες των social media και τον διάσημο ικαριώτικο χορό, αναδεικνύεται η αληθινή ιστορία του νησιού: τα πανηγύρια που έχτισαν δρόμους και χωριά, τους ανθρώπους που κράτησαν ζωντανή μια ολόκληρη κουλτούρα με ελάχιστα μέσα και έναν άγραφο κώδικα ισότητας όπου «ο πρώτος πηγαίνει πάντα τελευταίος».







Στο επίκεντρο του επεισοδίου βρίσκεται ο Λευτέρης Σκάτζακας, ο θρυλικός βιολάτορας της Ικαρίας. Ένας αυτοδίδακτος μουσικός που έμαθε βιολί με το αυτί, έπαιζε μέχρι να ξημερώσει και έγινε για πολλούς η ψυχή του ικαριώτικου πανηγυριού.







Μέσα από μαρτυρίες μουσικών, φίλων και κατοίκων του νησιού, η εκπομπή καταγράφει έναν τρόπο ζωής που περνά από γενιά σε γενιά μέσα από βιώματα, παρέες, νύχτες και χορούς που κρατούν μέχρι να φέξει.







Σενάριο, Αρχισυνταξία, Παρουσίαση: Γιάννης Δάρρας

Διεύθυνση Παραγωγής: Ελίνα Καταγαλαριανού

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μωυσίδης

Δημοσιογραφική υποστήριξη: Σάκης Πιερρόπουλος







Συμμετέχουν







Κωνσταντίνος Σοφικίτης – Φωτογράφος

Νικόλας Κόχυλας – Μουσικός

Γιάννης Λούκος – Μουσικός

Θοδωρής Παπασιμάκης – Κάτοικος Ραχών Ικαρίας

Χρύσα Καζάλα – Κάτοικος Ραχών Ικαρίας

Γιάννης Ρούσσος – Μουσικός

Λευτέρης Σκάτζακας – Μουσικός

Πηγή: tvnea.com