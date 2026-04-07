Νέα δεδομένα για τους οδηγούς, καθώς με νέα απόφαση που τίθεται σε ισχύ από τις 18 Ιουνίου του 2026, επανακαθορίζεται το περιεχόμενο του υγειονομικού υλικού του κιβωτίου πρώτων βοηθειών του αυτοκινήτου.

Αναλυτικά, με την απόφαση Δ30/45652/2026 καθορίστηκε εκ νέου τόσο περιεχόμενο του υγειονομικού υλικού του κιβωτίου πρώτων βοηθειών του αυτοκινήτου, όσο και οι τεχνικές προδιαγραφές του.

Σύμφωνα με την απόφαση, όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα πλην των δικύκλων που κυκλοφορούν στην Ελληνική Επικράτεια υποχρεούνται να φέρουν κιβώτιο πρώτων βοηθειών το οποίο περιέχει υγειονομικό υλικό, κατάλληλο για άμεση χρήση σε περίπτωση ατυχήματος ή επείγουσας ανάγκης.







Τοποθέτηση και προσβασιμότητα

Το κιβώτιο πρώτων βοηθειών τοποθετείται εντός του οχήματος σε θέση εύκολα και άμεσα προσβάσιμη, ώστε να διασφαλίζεται η χρήση του χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση ανάγκης, δεν πρέπει να κλειδώνεται ή να τοποθετείται μέσα σ' αυτό οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, εκτός από το επιδεσμικό και φαρμακευτικό υλικό.

Το περιεχόμενο του κιβωτίου πρώτων βοηθειών πρέπει, με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των οδηγών των οχημάτων, να συμπληρώνεται ανελλιπώς αμέσως μετά την κατανάλωσή του. Το φαρμακευτικό υλικό του κιβωτίου πρέπει, με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των οδηγών των οχημάτων, να ανανεώνεται, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών διατηρήσεώς του, τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες, σε μικρά χρονικά διαστήματα και όχι πέρα των δύο ετών.

Τι πρέπει να περιέχει το κιβώτιο πρώτων βοηθειώνΚουβέρτα Διάσωσης (Ισοθερμική) (Διαστάσεις ελάχ.: 210 x 160 cm - Επιμεταλλωμένη)Ρολό Ταινίας Στερέωσης (Λευκοπλάστης) (DIN 13019-A, 5m x 2,5cm)Σετ Αυτοκόλλητων Επιθεμάτων (Τσιρότα) (DIN 13019-E, 14 τεμάχια διαφόρων μεγεθών)Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μικρός) (DIN 13151-K, περ. 6 x 8 cm)Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεσαίος) (DIN 13151-M, περ. 8 x 10 cm)Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεγάλος) (DIN 131 Επίθεμα Εγκαυμάτων/ΓάζαΑποστειρωμένη (DIN 13152-BR, 60 x 80 cm)51-G, περ. 10 x 12 cm)Επιθέματα Πληγών (Κομπρέσες) (10 x 10 cm, ζεύγη)Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Στενός) (DIN 61634-FB, 6 cm x 4 m)Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Φαρδύς) (DIN 61634-FB, 8 cm x 4 m)Τριγωνικός Επίδεσμος Ανάρτησης (DIN 13168-D, 96 x 96 x 136 cm)Ψαλίδι Πρώτων Βοηθειών (DIN 58279-A 145, ατραυματικό)Γάντια μιας χρήσης (Ιατρικά) (DIN EN 455, βινυλίου/νιτριλίου, μεγάλα)Υγρά Μαντηλάκια Καθαρισμού ΔέρματοςΙατρική Μάσκα Προσώπου (Τύπου IIR ή FFP2)Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών

Σημειώνεται ότι οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 25 του άρθρου 85 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 5209/2025), δηλαδή με πρόστιμο ύψους 30 ευρώ.

