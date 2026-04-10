2026-04-10 13:11:28

Την Κυριακή 19 Απριλίου στις 21:00, το «Your Face Sounds Familiar» επιστρέφει δυναμικά στους τηλεοπτικούς δέκτες, φιλοδοξώντας να κλέψει την παράσταση και να γίνει η απόλυτη συνήθεια της Κυριακής.



Στο τιμόνι της παρουσίασης βρίσκεται ο Σάκης Ρουβάς, που υπόσχεται να δώσει ρυθμό, ενέργεια και λάμψη σε κάθε live, σε ένα show γεμάτο εκπλήξεις και εντυπωσιακές μεταμορφώσεις.



Το δημοφιλές format, που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, επιστρέφει ανανεωμένο με ένα καστ καλλιτεχνών έτοιμο να δοκιμαστεί σε απαιτητικούς ρόλους. Οι συμμετέχοντες καλούνται να ενσαρκώσουν εμβληματικές προσωπικότητες της εγχώριας και διεθνούς μουσικής σκηνής, χαρίζοντας στο κοινό μοναδικές performances.



Στις θέσεις της κριτικής επιτροπής κάθονται τέσσερις ξεχωριστές προσωπικότητες: ο Γιώργος Θεοφάνους, η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Ρένος Χαραλαμπίδης και η Ρένα Μόρφη, οι οποίοι θα αξιολογούν, θα σχολιάζουν και θα δίνουν τον παλμό σε κάθε εμφάνιση.



Με χιούμορ, συγκίνηση, μουσική και εντυπωσιακά acts, το «Your Face Sounds Familiar» επιστρέφει πιο φρέσκο από ποτέ και υπόσχεται να χαρίσει αξέχαστες τηλεοπτικές στιγμές.



Πηγή: tvnea.com



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

