





Με αλλαγές που αναμένεται να συζητηθούν ετοιμάζεται το «Dragons’ Den» για το νέο του ξεκίνημα στον ΣΚΑΪ. Το σκηνικό του ριάλιτι επιχειρηματικότητας κατασκευάζεται ήδη στις εγκαταστάσεις στο Γαλάτσι, ενώ τα γυρίσματα προγραμματίζονται να αρχίσουν μέσα στον Ιούνιο.

Η πιο ηχηρή διαφοροποίηση αφορά τη σύνθεση της ομάδας των Dragons, η οποία μπαίνει σε τροχιά ανανέωσης. Όπως μεταφέρει η Ναταλία Ανδρικοπούλου μέσα από τη Realnews, δύο από τους επενδυτές που συμμετείχαν στους προηγούμενους κύκλους αναμένεται να αποχωρήσουν, δίνοντας τη θέση τους σε νέα πρόσωπα.

Την ίδια στιγμή, ο Σάκης Τανιμανίδης βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με επιχειρηματίες, προκειμένου να καταλήξει στους αντικαταστάτες που θα σηματοδοτήσουν τη νέα εποχή του show στη νέα του τηλεοπτική στέγη.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία συγκέντρωσης συμμετοχών, με τις αιτήσεις να παραμένουν ανοιχτές μέχρι λίγο πριν την έναρξη των γυρισμάτων.

Πηγή: tvnea.com