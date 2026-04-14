2026-04-14 11:05:59
Φωτογραφία για «Dragons’ Den»: Έρχονται σαρωτικές αλλαγές – Νέα πρόσωπα στους Dragons και γυρίσματα από Ιούνιο στον ΣΚΑΪ



Με αλλαγές που αναμένεται να συζητηθούν ετοιμάζεται το «Dragons’ Den» για το νέο του ξεκίνημα στον ΣΚΑΪ. Το σκηνικό του ριάλιτι επιχειρηματικότητας κατασκευάζεται ήδη στις εγκαταστάσεις στο Γαλάτσι, ενώ τα γυρίσματα προγραμματίζονται να αρχίσουν μέσα στον Ιούνιο.

Η πιο ηχηρή διαφοροποίηση αφορά τη σύνθεση της ομάδας των Dragons, η οποία μπαίνει σε τροχιά ανανέωσης. Όπως μεταφέρει η Ναταλία Ανδρικοπούλου μέσα από τη Realnews, δύο από τους επενδυτές που συμμετείχαν στους προηγούμενους κύκλους αναμένεται να αποχωρήσουν, δίνοντας τη θέση τους σε νέα πρόσωπα.

Την ίδια στιγμή, ο Σάκης Τανιμανίδης βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με επιχειρηματίες, προκειμένου να καταλήξει στους αντικαταστάτες που θα σηματοδοτήσουν τη νέα εποχή του show στη νέα του τηλεοπτική στέγη.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία συγκέντρωσης συμμετοχών, με τις αιτήσεις να παραμένουν ανοιχτές μέχρι λίγο πριν την έναρξη των γυρισμάτων.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συντάξεις 2026: Ποιοι «κλειδώνουν» έξοδο νωρίτερα – Όλα τα παράθυρα για χιλιάδες ασφαλισμένους
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/4/2026)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Έρχονται πληρωμές για αναδρομικά συνταξιούχων δημοσίου - Ποιοι θα πάρουν έως και 9.568 ευρώ [πίνακες]
Tο νέο τρέιλερ του «Dragons’ Den» στον ΣΚΑΪ με τον Σάκη Τανιμανίδη
Στον ΣΚΑΪ οδεύει το «Στούντιο 4» – Έτοιμο το μεγάλο deal με Ζαμπέτογλου & Αναγνωστόπουλο
Υποχρεωτικό από Ιούνιο το κουτί πρώτων βοηθειών στο αυτοκίνητο: Τι πρέπει να περιέχει – Τα πρόστιμα
Πρόταση – «σοκ» για αλλαγές στην πρωινή ζώνη της τηλεόρασης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τι παγώνει και τι προχωρά στον σχεδιασμό του Star για τη νέα σεζόν;
Τι παγώνει και τι προχωρά στον σχεδιασμό του Star για τη νέα σεζόν;
Κτήμα Σπάροζα. Ένας μεσογειακός κήπος, πρότυπο οικολογικής κηπουρικής
Κτήμα Σπάροζα. Ένας μεσογειακός κήπος, πρότυπο οικολογικής κηπουρικής
Αυστραλία: Τα τρένα μεγάλων αποστάσεων λανσάρουν τις νέες πολυτελείς σουίτες Aurora Australis
Αυστραλία: Τα τρένα μεγάλων αποστάσεων λανσάρουν τις νέες πολυτελείς σουίτες Aurora Australis
Η Αυστρία και η Τσεχική Δημοκρατία υπογράφουν συμφωνία για την ενίσχυση των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ευρώπη.
Η Αυστρία και η Τσεχική Δημοκρατία υπογράφουν συμφωνία για την ενίσχυση των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ευρώπη.
ΡΩΣΟΙ hackers ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ routers ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΚΛΕΒΟΝΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ!
ΡΩΣΟΙ hackers ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ routers ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΚΛΕΒΟΝΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ!