2026-04-14 12:36:25

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΛΗΣΗ του Σερίφ Φράνσις



ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ «ΑΝΕΣΙΣ»



έως και την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026



στις 9:30 μ.μ. καθημερινά Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Μια κλοπή όπλων από ένα στρατόπεδο. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει αν δεν εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση. Ένα τηλεοπτικό κανάλι σε αναβρασμό και την αστυνομία να κοιτάζει έναν δραπέτη να την εκθέτει για πολλοστή φορά. Όλοι τους νήματα σε έναν ιστό που κάποιοι υφαίνουν στο παρασκήνιο.



Μια ταινία μυθοπλασίας εμπνευσμένη από διαφορετικά πραγματικά περιστατικά.



Δείτε το trailer : https://youtu.be/Jnq_uTf4T8Q



ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : Sherif Francis



ΗΘΟΠΟΙΟΙ : Ρένια Λουιζίδου, Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Λάλος, Γιώργος Μπένος, Καλλιόπη Χάσκα, Γιάννης Καράμπαμπας, Πολύδωρος Βογιατζής, Θοδωρής Σκυφτούλης, Ράσμη Τσόπελα, Ερρίκος Λίτσης, Νίκος Ψαρράς, Ορφέας Αυγουστίδης, Βασίλης Ρίσβας



Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.



Η τιμή των εισιτηρίων είναι :



ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6€



ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€

