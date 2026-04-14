Σε τροχιά επαφών με το OPEN φαίνεται πως βρίσκεται η Άννα Δρούζα, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Αλέξανδρος Κατσαρίδης μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα».Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για τις επικείμενες αλλαγές, τις μετακινήσεις προσώπων, αλλά και εκείνους που φαίνεται πως θα διατηρήσουν σταθερή τη θέση τους στο τηλεοπτικό τοπίο.Το κλίμα είναι πολύ καλό στην εκπομπή. Όσο περνάει ο καιρός, δενόμαστε ακόμα περισσότερο. Και από εκεί και πέρα, μακάρι να ανέβουμε και στους πίνακες τηλεθέασης. Προσωπικά με την Κατερίνα δεν έχω μιλήσει, θεωρώ ότι οι δύο πλευρές , θα τα βρουν μεταξύ τους. Είναι νωρίς να λέμε για ζωντανά δοκιμαστικά. Θέλαμε πολύ να έρθει η Ελένη Βουλγαράκη στο πάνελ, έδωσε μια πολύ ευχάριστη νότα» ανέφερε για το Σαββατοκύριακο Παρέα και την Κατερίνα Καραβάτου.Για τον ΣΚΑΙ και τη μεταγραφή των Ζαμπέτογλου-Αναγνωστόπουλο, είπε: «Είναι σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψουν πίσω. Αν τελικά αυτό συμβεί, μιλάμε για μια κορυφαία μεταγραφή στο κανάλι του Φαλήρου. Όταν θέλεις να πάρεις ένα δίδυμο και μια εκπομπή επειδή είναι επιτυχημένη στη ζώνη προβολής της στην ΕΡΤ, νομίζω ότι θα ήταν άτοπο να μην την μετακινήσεις ολόκληρη στην ίδια ζώνη προβολής.Η ΕΡΤ ψάχνει άτομο ή άτομα να αντικαταστήσουν το δίδυμο. Αυτό που θεωρώ σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσει το δίδυμο Κρονάκη-Ιορδανίδης το Σαββατοκύριακο».Για τον Κώστα Τσουρό είπε: «Κανένας δεν περιμένει με τη λήξη της σεζόν, να συνεχίσει η εκπομπή του Κώστα Τσουρού όπως είναι αυτή τη στιγμή. Τον Κώστα μπορούμε να τον δούμε σε άλλη ζώνη προβολής ή δίδυμο παρουσιαστών. Έχω ακούσει ότι μπορεί να μεταγεννηθεί η ζώνη του Σαββατοκύριακου, έχω ακούσει για δίδυμο με τη Μαρία Αναστασοπούλου. Που νομίζω ότι αν ο Άρης Πορτοσάλτε δεν πάρει δική του εκπομπή, δεν βρίσκω κανένα λόγο να συμβεί κάτι τέτοιο».Σχετικά με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και το Όπου υπάρχει Ελλάδα, είπε: «Δεν θα επηρεαστεί το Όπου Υπάρχει Ελλάδα. Είναι ένα πρότζεκτ που είναι παραγγελία ιδιοκτήτη του καναλιού και το στηρίζει πολύ και αξίζει να υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση. Οπότε συνεχίζει κανονικά με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη στο τιμόνι. Το ότι παίρνει και το Quiz of balls είναι κάτι που θα είναι μαγνητοσκοπημένο, που έχει κάνει ήδη γυρίσματα, οπότε δεν τίθεται κάποιο θέμα».«Η είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με το ΟΡΕΝ. Και νομίζω ότι ο τρόπος που στήνει το ΟΡΕΝ το πρόγραμμά του, και θα χρειαστεί κάτι στην late night ζώνη, είναι πολύ πιθανό να ευδοκιμήσει αυτή η συνεργασία» κατέληξε ο Αλέξανδρος Κατσαρίδης.Πηγή: tvnea.com