





Η Βίκυ Φλέσσα αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της δημόσιας τηλεόρασης, έχοντας συνδέσει το όνομά της με εκπομπές λόγου και ουσίας.

Η μακροχρόνια παρουσία της στην ΕΡΤ σφραγίστηκε από την εκπομπή «Στα Άκρα», η οποία έκανε πρεμιέρα το 2003 στη ΝΕΤ και παρέμεινε στον αέρα για μια δεκαετία, μέχρι το «λουκέτο» της δημόσιας τηλεόρασης το 2013, στο πλαίσιο της κλείσιμο της ΕΡΤ το 2013.

Μετά τη διακοπή λειτουργίας, η εκπομπή συνέχισε την πορεία της μέσω της «Δημόσιας Τηλεόρασης» και στη συνέχεια εντάχθηκε στη ΝΕΡΙΤ. Με την επαναλειτουργία της ΕΡΤ το 2015, επανήλθε στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1 έως το 2017, ενώ από το 2018 μεταφέρθηκε στην ΕΡΤ2.

Το 2019, η δημοσιογράφος δοκίμασε τις δυνάμεις της στην πολιτική σκηνή ως υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσει την εκλογή της.

Σε πρόσφατη τηλεοπτική της εμφάνιση στο Action 24, είχε προαναγγείλει συζητήσεις με τη νέα διοίκηση της ΕΡΤ και τον πρόεδρό της, Γιάννης Παπαδόπουλος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της με ένα νέο project.

Τελικά, η επιστροφή αυτή φαίνεται πως παίρνει σάρκα και οστά, καθώς εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ μια ολοκαίνουργια εκπομπή με ιστορικό και επιμορφωτικό χαρακτήρα. Η πρεμιέρα της αναμένεται την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, με πιθανότερο «σπίτι» την ΕΡΤ3, η οποία τα τελευταία χρόνια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον πολιτισμό και την ελληνική περιφέρεια.

