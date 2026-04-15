Ο ANT1 ετοιμάζει μια νέα, φιλόδοξη τηλεοπτική παραγωγή, βασισμένη στο πρόσφατο βιβλίο «Σπιλιάδες» της Μαρία Γεωργιάδου, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιώργος Παπαβασιλείου.

Μετά την επιτυχία που σημείωσε στο παρελθόν με τη σειρά Άγρια γη στον ΣΚΑΪ, αλλά και τη φετινή της δυναμική επιστροφή στη δημόσια τηλεόραση με το «Από ήλιο σε ήλιο», η δημιουργός συνεχίζει ακάθεκτη, ετοιμάζοντας ήδη το επόμενο μεγάλο της τηλεοπτικό βήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία για τη μεταφορά του βιβλίου στην τηλεόραση έχει ήδη «κλειδώσει», με τη Μαρία Γεωργιάδου να συνεργάζεται στενά με τον γιο της, Αλκιβιάδη, ο οποίος έχει ενεργό ρόλο στην επιμέλεια των σεναρίων. Η σειρά προγραμματίζεται να προβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα στην prime time ζώνη, ενώ τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του καλοκαιριού. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία του casting, με πολλούς γνωστούς ηθοποιούς να περνούν από δοκιμαστικά για τους βασικούς ρόλους.

Η ιστορία επικεντρώνεται στη Νίκη, μια γυναίκα που φαινομενικά έχει τα πάντα: επαγγελματική επιτυχία, έναν σταθερό γάμο και μια ήρεμη καθημερινότητα. Ωστόσο, μια εσωτερική ανησυχία την οδηγεί σε μια μοιραία απόφαση. Ένα βράδυ με έντονα καιρικά φαινόμενα, βγαίνει στη θάλασσα, όμως ένα ατύχημα αλλάζει δραματικά τη ζωή της.

Όταν ξυπνά στα Ψαρά της Χίου, δεν θυμάται τίποτα από το παρελθόν της. Αναγκάζεται να ξεκινήσει από το μηδέν, χτίζοντας μια νέα ταυτότητα και δημιουργώντας νέους δεσμούς. Στην πορεία, ένας νέος έρωτας μπαίνει στη ζωή της, δίνοντάς της την ευκαιρία να νιώσει ξανά ασφάλεια και συναίσθημα.

Παράλληλα, όμως, το παρελθόν δεν έχει σβήσει. Όσα άφησε πίσω της επιστρέφουν σταδιακά, φέρνοντάς την αντιμέτωπη με δύσκολα διλήμματα και ανατρέποντας τη νέα της πραγματικότητα. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο άντρας που στέκεται πλέον στο πλευρό της γίνεται στόχος, όταν η κόρη ενός ισχυρού άνδρα του νησιού τον ερωτεύεται και ο πατέρας της αποφασίζει να κινηθεί εναντίον του.

Έρωτας, μυστικά, συγκρούσεις και έντονα συναισθήματα συνθέτουν το σκηνικό μιας σειράς που φιλοδοξεί να καθηλώσει το κοινό την επόμενη σεζόν.

Πηγή: tvnea.com