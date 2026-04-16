





Ξεκάθαρος νικητής της βραδιάς ήταν ο αγώνας του UEFA Champions League: Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης με 22.7%, αφήνοντας πίσω κάθε ανταγωνισμό.

Από τα υπόλοιπα προγράμματα, το «Να Μ’ Αγαπάς» ξεχώρισε με 15.6% (και 14.8% στο πρώτο επεισόδιο), ενώ το «MasterChef 10» σημείωσε 12.4%.

Πιο πίσω κινήθηκε ο «Άγιος Έρωτας II» με 10.9%, ενώ το «Grand Hotel» κατέγραψε 9.1% και οι «Σούπερ Ήρωες» 9.6%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα βρέθηκαν το «Survivor» με 7.6%, το «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» με 6.9% και τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» με 6.3%.

Ακόμη πιο χαμηλά κινήθηκαν οι «Σαματατζήδες» (Open) με 3.2%, ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» και η «Ηλέκτρα» με 3.3%, ενώ στο τέλος βρέθηκε το «Το Παιδί» με 2.3% και το «Από Ήλιο σε Ήλιο» με 2.8%.

Στη late night ζώνη, το «Νύχτα Αποκαλύψεων» σημείωσε 11.3%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση στη συγκεκριμένη ζώνη.

