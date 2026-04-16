2026-04-16 11:21:14
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: Εκτοξεύεται το «Live News» – Μάχη στη δεύτερη γραμμή



Με άνετο προβάδισμα στην απογευματινή ζώνη βρέθηκε το «Live News» με 17.8%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Στη συνέχεια ακολούθησε ο «Τροχός της Τύχης» με 11.9% και το «Deal. IX» με 11.1%, ενώ το «The Chase» σημείωσε 10.6%.

Κοντά κινήθηκαν το «Rouk Zouk» με 9.8% και οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» με 9.1%, ενώ το «Κάτι Ψήνεται» κατέγραψε 8.2%.

Πιο πίσω βρέθηκε το «Cash or Trash» με 7.6% και το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» με 6.7%, ενώ το «Τι 30, Τι 40, Τι 50» (ΣΚΑΪ) σημείωσε 5.5% και το «Στούντιο 4» 5.1%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» με 4.2% και η «Ηλέκτρα» με 3.3%, ενώ στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Το Χούμε!» με 1.9%.



Πηγή: tvnea.com
