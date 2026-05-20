Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

Ως ένα ουσιαστικό και ρεαλιστικό βήμα θωράκισης της ανεξαρτησίας του Έλληνα φαρμακοποιού χαρακτηρίζει ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Μανόλης Κατσαράκης με άρθρο του που δημοσιεύει σήμερα το DailyPharmaNews τη νομοθετική διάταξη που περιλαμβάνεται στο ερανιστικό Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που ψηφίστηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου στη Βουλή και προβλέπει ότι όταν η άδεια ίδρυσης φαρμακείου χορηγείται σε ιδιώτη μη φαρμακοποιό, η λειτουργία του γίνεται υποχρεωτικά μέσω εταιρείας, στην οποία ο επιστημονικά υπεύθυνος φαρμακοποιός πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 33% της επιχείρησης.













Μέσα από αυτό ο κ. Κατσαράκης εξηγεί γιατί το 33% δεν είναι ένα οποιοδήποτε ποσοστό και γιατί αυτή τη στιγμή έχει μεγαλύτερη αξία ακόμη και από μία διάταξη που θα μιλούσε για το 51% στον φαρμακοποιό, στόχος που έτσι κι αλλιώς ήταν και παραμένει στις διεκδικήσεις του ηγεσίας του κλάδου.

Ακολουθεί το άρθρο του Γενικού Γραμματέα του ΠΦΣ:

Το «33%» θωρακίζει την ανεξαρτησία του ελληνικού φαρμακείου και ανακόπτει κάθε είσοδο των funds

Με τη ψήφιση της νέας ρύθμισης για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων, αλλάζουν ουσιαστικά τα δεδομένα ως προς την προστασία της επιστημονικής και επαγγελματικής ανεξαρτησίας του Έλληνα φαρμακοποιού.

Η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής συμμετοχής του φαρμακοποιού με ποσοστό τουλάχιστον 33% δεν αποτελεί μια συμβολική μεταβολή αλλά μια κρίσιμη θεσμική παρέμβαση που διασφαλίζει ότι ο φαρμακοποιός δεν θα λειτουργεί ως «επιστημονική βιτρίνα» και ως απλός υπάλληλος επιχειρηματικών σχημάτων και επενδυτικών κεφαλαίων.

Κατά το προηγούμενο καθεστώς, όπου υπήρχε δυνατότητα συμμετοχής ακόμη και με ποσοστό 0,01%… άφηνε ουσιαστικά ανοιχτό τον δρόμο ώστε ιδιώτες επενδυτές, επιχειρηματικά συμφέροντα και funds να αποκτούν τον πλήρη οικονομικό και διοικητικό έλεγχο φαρμακείων, δημιουργώντας συν το χρόνο τις προϋποθέσεις ανάπτυξης αλυσίδων και συγκέντρωσης της αγοράς.

Η νέα ρύθμιση λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι σε αυτή την προοπτική, καθώς:

καθιστά τον φαρμακοποιό ουσιαστικό συνιδιοκτήτη της επιχείρησης, επιβάλλοντας πραγματική συμμετοχή στα κέρδη, στις ζημίες και στη διοίκηση,ενισχύει την επαγγελματική του αυτονομία, περιορίζοντας τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου από ιδιωτικά κεφάλαια,προστατεύει τον επιστημονικό χαρακτήρα του ελληνικού φαρμακείου, προασπίζοντας και τη Δημόσια Υγεία !!

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η ρύθμιση που ψηφίστηκε εξισώνει πλέον τη θέση του φαρμακοποιού – ιδιοκτήτη με το ήδη ισχύον καθεστώς που προβλεπόταν για τις περιπτώσεις χορήγησης άδειας ιδρύσεως φαρμακείου σε ιδιώτη με υπεύθυνο φαρμακοποιό, εισάγοντας ταυτόσημα θεσμικά κριτήρια, δικαιώματα και υποχρεώσεις, απολύτως εναρμονισμένα με το πνεύμα της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και της αιτιολογικής έκθεσης του ΠΔ 64/2018.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά σε σχετική απόφαση του ΣτΕ, το ποσοστό του 1/3 δεν αποτελεί τυπική εταιρική συμμετοχή αλλά ουσιαστική εγγύηση της επαγγελματικής ανεξαρτησίας του υπεύθυνου φαρμακοποιού, διασφαλίζοντας «αποφασιστικό ρόλο» στη λειτουργία του φαρμακείου σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της δεοντολογίας. Η ίδια η νομολογία αναγνωρίζει ότι ο υπεύθυνος φαρμακοποιός «δεν είναι απλός υπάλληλος του επενδυτή επιχειρηματία» αλλά ουσιαστικός εταίρος με ενεργό ρόλο στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Το «33%» επομένως δεν είναι ένας οποιασδήποτε αριθμός. Είναι το ελάχιστο θεσμικό ανάχωμα που διασφαλίζει ότι ο φαρμακοποιός παραμένει ουσιαστικός συνιδιοκτήτης στην εταιρεία και όχι «υπάλληλος» επιχειρηματικών συμφερόντων μέσα στο ίδιο του το φαρμακείο.

Παράλληλα, πρόκειται για την άμεσα εφικτή και θεσμικά ασφαλή παρέμβαση που μπορούσε να υλοποιηθεί στο πλαίσιο συμπλήρωσης Προεδρικού Διατάγματος. Οποιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση για τώρα, όπως η θεμιτή προσπάθεια για επιβολή πλειοψηφικής συμμετοχής άνω του 51% για τον φαρμακοποιό, θεωρώ ότι θα οδηγούσε σε μακροχρόνιες και περίπλοκες νομοθετικές διαδικασίες αναθεώρησης ενός ΠΔ, διατηρώντας στο μεταξύ ενεργό το καθεστώς του 0,01% και αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο στην περαιτέρω διείσδυση funds και επιχειρηματικών σχημάτων στον χώρο του ελληνικού φαρμακείου. Αυτό δεν σημαίνει ‘ότι δεν θα επιδιωχθεί όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν ο φαρμακοποιός να κατέχει υποχρεωτικά το πλειοψηφικό πακέτο (51%), όπως συμβαίνει στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Αυστρία.

Στο πνεύμα ενότητας, υπευθυνότητας και συνεχούς διεκδίκησης που υπογράμμισε ο Πρόεδρος κ. Απόστολος Βαλτάς και στη σοβαρότητα, μεθοδικότητα και την επιμονή που ανέδειξε ως αναγκαία ο Αντιπρόεδρος κ. Σεραφείμ Ζήκας, θα συμπλήρωνα ότι η συγκεκριμένη θεσμική παρέμβαση αποτελεί το ουσιαστικό και ρεαλιστικό βήμα θωράκισης της ανεξαρτησίας του Έλληνα φαρμακοποιού, μία απόλυτη επιτυχημένη, κομβική μεταρρύθμιση για την προστασία του ελληνικού φαρμακείου!!





