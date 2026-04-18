





Η έννοια της αντιβαρύτητας αναφέρεται στην υποθετική ύπαρξη κάποιου φυσικού νόμου αντίθετου της βαρύτητας – στην ύπαρξη μιας νέας δύναμης που απωθεί την ύλη. Δεν έχει σχέση με την εξουδετέρωση της βαρυτικής δύναμης από τις ήδη γνωστές δυνάμεις, όπως π.χ. η άνωση ή οι ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις (βλέπε «Η φυσική της υπεραγώγιμης αιώρησης«), ούτε βέβαια με τις ‘συνθήκες έλλειψης βαρύτητας’ που επικρατούν π.χ. στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Η έννοια της αντιβαρύτητας είναι το αγαπημένο παιδί της επιστημονικής φαντασίας και της τερατολογίας των UFO. Όμως, πρόκειται για μια ιδέα που διερευνάται σοβαρά και από επιστήμονες. Η σκοτεινή ενέργεια για παράδειγμα λειτουργεί ως αντιβαρύτητα προκαλώντας την επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος. Όσο περισσότερο διαστέλλεται το σύμπαν, τόσο περισσότερη γίνεται η σκοτεινή ενέργεια αναγκάζοντας το σύμπαν να διαστέλλεται ακόμα πιο γρήγορα.

Αφήνοντας κατά μέρος την κοσμολογία, μπορούμε να βρούμε γήινα πειράματα στο CERN και στο Fermilab, όπου διερευνούν πιθανές συνδέσεις μεταξύ αντιύλης και αντιβαρύτητας. Τα πειράματα AEgIS και Αlpha ψάχνουν μεταξύ άλλων και για τον αν η αντιύλη υπακούει στην βαρύτητα όπως η ύλη.

Στο βίντεο που ακολουθεί, ο Don Lincoln του Fermilab διαχωρίζει την σχετική με την αντιβαρύτητα σοβαρή επιστημονική έρευνα, από την απάτη και την παραπληροφόρηση:

(νεώτερη ενημέρωση 18/4/2026)



Κυκλοφορούν διάφορα δημοσιεύματα που σχετίζονται με τον θάνατο της ερευνήτριας Έιμι Εσκρίτζ το 2022. Η Εσκρίτζ είχε ιδρύσει το 2018 το Ινστιτούτο Εξωτικής Επιστήμης στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα με τον πατέρα της Ρίτσαρντ Εσκρίτζ, ο οποίος είχε εργαστεί ως μηχανικός της NASA με ειδίκευση στη φυσική πλάσματος και την τεχνολογία σύντηξης. Η Εσκρίτζ, υποτίθεται πως ερευνούσε μη συμβατικές τεχνολογίες πρόωσης, συμπεριλαμβανομένης της «αντιβαρύτητας». Πέθανε από θανάσιμο αυτοπυροβολισμό και οι φήμες που κυκλοφορούν θεωρούν ότι ο θάνατός της οφείλεται στο ότι ανακάλυψε την αντιβαρύτητα! Από την άλλη, η Εθνική Διοίκηση Πυρηνικής Ασφάλειας (NNSA) του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι διερευνά τις αναφορές θανάτων και εξαφανίσεων παρόμοιων περιπτώσεων επιστημόνων στις ΗΠΑ που συνδέονται με στρατιωτική, πυρηνική και αεροδιαστημική έρευνα. Και ποιός άλλος, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την κατάσταση «αρκετά σοβαρή» και υποσχέθηκε απαντήσεις εντός λίγων ημερών. Ο Λευκός Οίκος, μέσω της εκπροσώπου Τύπου Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και το FBI για να εξετάσει συνολικά όλες τις υποθέσεις και να εντοπίσει τυχόν κοινά στοιχεία.

Βέβαια, όπως αναφέρει ο Nτον Λίνκολν και στο παραπάνω βίντεο, η μόνη σοβαρή επιστημονική υποψία αντιβαρύτητας σχετίζεται με την αντιύλη. Όταν δημοσιεύθηκε το βίντεο δεν είχε μετρηθεί η βαρυτική μάζα της αντιύλης. Υπήρχαν υποψίες ότι μπορεί η αρχή της ισοδυναμίας να μην ισχύει για την αντιύλη. Ίσως, για την αντιύλη, η βαρυτική μάζα να είναι η αρνητική της αδρανειακής μάζας. Και τότε θα μπορούσε η αντιύλη να «πέφτει» προς τα πάνω. Όμως, τον Σεπτέμβριο του 2023, το πείραμα ALPHA-g στο CERN δημοσίευσε τα αποτελέσματά του στο περιοδικό Nature [Observation of the effect of gravity on the motion of antimatter – διαβάστε σχετικά: Η ελεύθερη πτώση ενός «μήλου αντιύλης»]. Μέτρησαν την βαρυτική μάζα του αντιυδρογόνου και απέδειξαν οριστικά ότι η αντιύλη πέφτει προς τα κάτω, υπακούοντας κανονικά στη βαρύτητα της Γης. Αλλά ακόμα κι αν τα πειράματα του CERN είχαν βρει ότι η αντιύλη πέφτει προς τα πάνω, αυτό δεν θα μας βοηθούσε στο να φτιάξουμε ασπίδες βαρύτητας στο σπίτι μας. Η αντιύλη είναι εξαιρετικά επικίνδυνη όταν έρχεται σε επαφή με την κανονική ύλη και εξωφρενικά δύσκολο να παραχθεί, και αυτό θα ίσχυε ακόμα και με πολύ προηγμένη τεχνολογία.

Πηγή https://physicsgg.me/