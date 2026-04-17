Την πρώτη της ανάρτηση μετά τη νοσηλεία του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» έκανε η Τίνα Μεσσαροπούλου.Τα ξημερώματα της Παρασκευής 17 Απριλίου, η δημοσιογράφος προχώρησε σε Instagram story, όπου δημοσίευσε απόσπασμα από τη συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου, η οποία συνδέθηκε και με τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετωπίζει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.Στο συγκεκριμένο βίντεο εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κατά την τοποθέτησή του αναφέρθηκε σε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Documento μέσα από την ομιλία του στο Κοινοβούλιο.«Πριν από δύο εβδομάδες η εφημερίδα Documento δημοσίευσε αυτό το πρωτοσέλιδο. Σοκ και δέος με Μυλωνάκη, φωτογραφίζεται μεγάλο κύκλωμα σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει ως κοινό παρονομαστή μυστική οργάνωση με την επωνυμία Αδελφότητα Ροδόσταυρων, φέρεται ο εξ απορρήτων του πρωθυπουργού να μιλάει για διάφορα ζητήματα για το πώς θα καλυφθεί μία υπόθεση απίστευτη με φερόμενες παιδεραστίες, με οικονομικά σκάνδαλα» και συνέχισε: «Είδα τον Γιώργο τον Μυλωνάκη αφότου δημοσιεύτηκε αυτό το άρθρο, είναι σκληρός άνθρωπος, τον ξέρω πολλά χρόνια, ποτέ δεν τον είδα τόσο ταραγμένο, να πρέπει να αποδείξει ότι όλα αυτά είναι άθλια ψέματα και συκοφαντίες και τα κατάφερε. Έχετε αναλογιστεί το ψυχολογικό βάρος το οποίο υποβάλλετε τους πολιτικούς αντιπάλους και τις οικογένειές τους για να φτάσει αυτός ο άνθρωπος να παλεύει για τη ζωή του με αυτές τις αθλιότητες;».Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται από την Τετάρτη μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη, κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κατάστασή του, ο οποίος διανύει το δεύτερο 24ωρο διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», έπειτα από ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο και την επέμβαση εμβολισμού στην οποία υποβλήθηκε, δεν παρουσιάζει επιδείνωση, γεγονός που έχει δημιουργήσει συγκρατημένη αισιοδοξία στους οικείους του.Η Τίνα Μεσσαροπούλου βρίσκεται από το πρώτο λεπτό στο πλευρό του συζύγου της, καθώς μόλις ενημερώθηκε για το λιποθυμικό επεισόδιο αποχώρησε εκτάκτως από το πλατό της εκπομπής «Happy Day», όπου συμμετέχει.Πηγή: tvnea.com