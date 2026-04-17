2026-04-17 11:56:55

Η συζήτηση γύρω από τα φάρμακα GLP‑1 για την παχυσαρκία εντείνεται, καθώς νέα ανάλυση δείχνει ότι το tirzepatide οδηγεί σε μεγαλύτερη απώλεια βάρους αλλά και σε μεγαλύτερη απώλεια άλιπης μάζας σε σχέση με το semaglutide. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν διαδικτυακά αυτή την εβδομάδα, πριν από τη διαδικασία αξιολόγησης από ομότιμους.



Οι ερευνητές εστιάζουν στη μεγαλύτερη απώλεια βάρους, αλλά και στο ποια δραστική ουσία διασφαλίζει περισσότερη απώλεια μυών, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτορείο reuteurs.com.



Το tirzepatide, που κυκλοφορεί ως Zepbound και Mounjaro, και το semaglutide, γνωστό ως Wegovy και Ozempic, έχουν γίνει παγκόσμια δημοφιλή για την απώλεια βάρους και τα καρδιοπροστατευτικά τους οφέλη. Ωστόσο, η ανησυχία ότι η απώλεια κιλών συνοδεύεται από απώλεια μυϊκής μάζας και άλλων στοιχείων της άλιπης μάζας παραμένει έντονη.







