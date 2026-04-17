2026-04-17 12:24:09

Το «The Rookie», η επιτυχημένη αμερικανική αστυνομική δραματική σειρά, έρχεται με τη νέα 7η σεζόν σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση από την Πέμπτη 30 Απριλίου στη 01:00 στο ΜΑΚ TV.



Η έμπνευση του πρωτότυπου και ιδιαίτερα δυναμικού σεναρίου της σειράς προέρχεται από την αληθινή ιστορία του αστυνομικού του LAPD William Norcross, ο οποίος σε ηλικία 40 ετών άφησε τη ζωή του στην επαρχία και εντάχθηκε στο αστυνομικό σώμα του Λος Άντζελες, αψηφώντας τα στερεότυπα και τα όρια της ηλικίας.



Στη νέα 7η σεζόν, ο Νόλαν αναρρώνει από έναν σοβαρό τραυματισμό και έρχεται αντιμέτωπος με το «βάρος» της ηλικίας του περισσότερο από ποτέ. Η ομάδα του LAPD υποδέχεται δύο νέους νεοσύλλεκτους, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η καταδίωξη δύο εξαιρετικά επικίνδυνων δραπετών, οι οποίοι έχουν προσωπικούς λόγους να στραφούν εναντίον τους, ανεβάζοντας την ένταση και το ρίσκο σε κάθε επεισόδιο.



Το «The Rookie» ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην καταιγιστική δράση, το χιούμορ και τις ανθρώπινες ιστορίες, φωτίζοντας την καθημερινότητα των αστυνομικών μέσα και έξω από τη δουλειά τους. Πρόκειται για ένα κλασικό αστυνομικό δράμα με σύγχρονη ματιά, που εξερευνά τις σχέσεις, τις προκλήσεις και τις προσωπικές θυσίες όσων υπηρετούν τον νόμο.



«THE ROOKIE»_ Δευτέρα έως Κυριακή στη 01:00 στο ΜΑΚ TV.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

