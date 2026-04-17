2026-04-17 12:24:09
Φωτογραφία για Prime time ζώνη: Δυνατή «μάχη» κορυφής ανάμεσα σε «Σόι Σου» και μπάλα – Ψηλά και το «MasterChef»



 Ισχυρό ανταγωνισμό στην prime time έφεραν το «Το Σόι Σου VI» με 21.4% και ο αγώνας του UEFA Conference League: ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο (ANT1) με 20.3%, που ξεχώρισαν καθαρά από τον υπόλοιπο πίνακα.

Σε πολύ καλή πορεία κινήθηκε και το «MasterChef 10» με 16.6%, ενώ το «Να Μ’ Αγαπάς» ακολούθησε με 14.7%.

Πιο πίσω βρέθηκαν ο «Άγιος Έρωτας II» με 10.5%, το «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» με 9.6% και το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος: Special (E)» με 9.3%.

Στη συνέχεια κινήθηκαν το «Μία Νύχτα Μόνο» με 8.8%, το «Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος (E)» με 8.6% και η «Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» με 7.6%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα βρέθηκαν το «Λούφα και Παραλλαγή: Σειρήνες στη Στεριά» (ΣΚΑΪ) με 5.2%, το «Mega Stories» επίσης με 5.2%, η «Κοινωνία Άνω Κάτω» με 6.6% και το «The Football Show» με 6.5%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκαν το «The Wall» με 3.1%, τα «Best Sellers» (Open) με 2.5%, το «Το Παιδί» με 2.2% και το «Στην Πίεση» με 1.9%.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Χριστίνα Πολίτη μετά το unfollow της Άννας Βίσση: Έχει ο καιρός γυρίσματα, όπως λέει και μία άλλη τραγουδίστρια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απογευματινή ζώνη: Κυριαρχία «Live News» – Σταθερά ψηλά το «The Chase»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
