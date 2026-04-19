Η είδηση αυτή είναι όντως «φρέσκια» και αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα βήματα της ΕΕ για την ψηφιακή ασφάλεια. Μόλις πριν λίγες ημέρες (μέσα στον Απρίλιο του 2026), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η τεχνική υποδομή για την εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας είναι πλέον έτοιμη.

Πρόκειται για μια κίνηση που στοχεύει να βάλει τέλος στο «πάρτι» των ψεύτικων ημερομηνιών γέννησης σε πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram και το Snapchat.

Πώς θα λειτουργεί η εφαρμογή;

Η λογική της θυμίζει αρκετά το γνωστό μας COVID Certificate, αλλά με πολύ ισχυρότερη προστασία προσωπικών δεδομένων.

Ταυτοποίηση: Ο χρήστης κατεβάζει την εφαρμογή και σκανάρει ένα επίσημο έγγραφο (διαβατήριο ή ταυτότητα).

Zero-Knowledge Proof: Αυτό είναι το «μαγικό» της υπόθεσης. Όταν συνδέεσαι σε μια πλατφόρμα, η εφαρμογή επιβεβαιώνει μόνο ότι είσαι, για παράδειγμα, «άνω των 15 ετών», χωρίς να μοιράζεται το όνομά σου, τη διεύθυνσή σου ή την ακριβή ημερομηνία γέννησής σου με την εταιρεία (π.χ. τη Meta ή την ByteDance).

Ενσωμάτωση: Η εφαρμογή αυτή θεωρείται προπομπός του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πορτοφολιού (EU Digital Identity Wallet), το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει πλήρως έως το τέλος του 2026.

### Γιατί τώρα;

Η πίεση από την ΕΕ προς τους «κολοσσούς» της τεχνολογίας έχει κορυφωθεί λόγω του Digital Services Act (DSA). Οι κύριοι λόγοι είναι:

Προστασία από εθιστικό σχεδιασμό: Ο περιορισμός της πρόσβασης παιδιών σε αλγορίθμους που έχουν σχεδιαστεί για να τους κρατούν «κολλημένους» στην οθόνη.

Ασφάλεια περιεχομένου: Η αποτροπή έκθεσης ανηλίκων σε ακατάλληλο ή παράνομο περιεχόμενο.

Υποχρέωση των πλατφορμών: Με τη νέα εφαρμογή, οι πλατφόρμες δεν θα έχουν πια τη δικαιολογία ότι «δεν υπάρχει αξιόπιστος τρόπος ελέγχου».

## Η κατάσταση στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η συζήτηση έχει προχωρήσει ήδη στο επόμενο επίπεδο. Η κυβέρνηση εξετάζει αυστηρότερους περιορισμούς, με το όριο ηλικίας για την πλήρη χρήση των social media (χωρίς γονική συναίνεση) να τοποθετείται στα 15 έτη. Η ελληνική πλευρά είναι από τις πρώτες που δήλωσαν έτοιμες να υιοθετήσουν το ευρωπαϊκό εργαλείο επαλήθευσης μόλις γίνει διαθέσιμο στους πολίτες.

Μια μικρή παρατήρηση: Ενώ η τεχνολογία είναι έτοιμη, η πραγματική πρόκληση θα είναι η αποδοχή από τους χρήστες. Κανείς έφηβος δεν θέλει το «κράτος» να ξέρει πόση ώρα περνάει στο TikTok, ακόμα κι αν η εφαρμογή υπόσχεται πλήρη ανωνυμία!

Πιστεύεις ότι αυτό το μέτρο θα περιορίσει όντως τη χρήση από μικρά παιδιά ή θα βρουν πάλι τον τρόπο να το παρακάμψουν;

