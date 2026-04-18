





Ο Αλέξανδρος Ρήγας, μετά την απήχηση που σημείωσε η σειρά «Η τούρτα της μαμάς», συνεχίζει το δημιουργικό του έργο στην ΕΡΤ, προετοιμάζοντας μια νέα κωμική παραγωγή που προορίζεται για τη σεζόν 2026-2027.

Η σειρά, με τίτλο «Army Love», διαδραματίζεται σε στρατιωτικό πλαίσιο και επικεντρώνεται σε τρεις γυναίκες γύρω στα 45-50. Μία από αυτές υπηρετεί ως αξιωματικός, ενώ η πλοκή αξιοποιεί με χιουμοριστικό τρόπο τις προκλήσεις και τις ισορροπίες που προκύπτουν σε έναν χώρο με έντονα ανδροκρατούμενα χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MyTV, για το καστ γίνονται ήδη επαφές με γνωστούς ηθοποιούς που είχαν εμφανιστεί στο παρελθόν στην ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή;», κάτι που έχει αυξήσει το ενδιαφέρον γύρω από τη νέα σειρά.

Η παραγωγή βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της ΕΡΤ για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά, με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής κωμικής μυθοπλασίας.

Πηγή: tvnea.com