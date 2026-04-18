2026-04-18 12:50:58
Φωτογραφία για «Army Love»: Η νέα κωμική σειρά του Αλέξανδρου Ρήγα με φόντο τον στρατό...



Ο Αλέξανδρος Ρήγας, μετά την απήχηση που σημείωσε η σειρά «Η τούρτα της μαμάς», συνεχίζει το δημιουργικό του έργο στην ΕΡΤ, προετοιμάζοντας μια νέα κωμική παραγωγή που προορίζεται για τη σεζόν 2026-2027.

Η σειρά, με τίτλο «Army Love», διαδραματίζεται σε στρατιωτικό πλαίσιο και επικεντρώνεται σε τρεις γυναίκες γύρω στα 45-50. Μία από αυτές υπηρετεί ως αξιωματικός, ενώ η πλοκή αξιοποιεί με χιουμοριστικό τρόπο τις προκλήσεις και τις ισορροπίες που προκύπτουν σε έναν χώρο με έντονα ανδροκρατούμενα χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MyTV, για το καστ γίνονται ήδη επαφές με γνωστούς ηθοποιούς που είχαν εμφανιστεί στο παρελθόν στην ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή;», κάτι που έχει αυξήσει το ενδιαφέρον γύρω από τη νέα σειρά.

Η παραγωγή βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της ΕΡΤ για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά, με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής κωμικής μυθοπλασίας.



Πηγή: tvnea.com
Βάνα Μπάρμπα: Επιστρέφει στην τηλεόραση με ρόλο-έκπληξη στη σειρά «Μπλε Ώρες» του Αντρέα Γεωργίου
Βάνα Μπάρμπα: Επιστρέφει στην τηλεόραση με ρόλο-έκπληξη στη σειρά «Μπλε Ώρες» του Αντρέα Γεωργίου
Ποιά είναι η αλήθεια για την αντιβαρύτηταΠοιά είναι η αλήθεια για την αντιβαρύτητα;
Ποιά είναι η αλήθεια για την αντιβαρύτηταΠοιά είναι η αλήθεια για την αντιβαρύτητα;
Βάνα Μπάρμπα: Επιστρέφει στην τηλεόραση με ρόλο-έκπληξη στη σειρά «Μπλε Ώρες» του Αντρέα Γεωργίου
Βάνα Μπάρμπα: Επιστρέφει στην τηλεόραση με ρόλο-έκπληξη στη σειρά «Μπλε Ώρες» του Αντρέα Γεωργίου
Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει με νέα κωμική σειρά στο Mega – Ξεκινά η παραγωγή «17 βαλίτσες και μια μαύρη»
Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει με νέα κωμική σειρά στο Mega – Ξεκινά η παραγωγή «17 βαλίτσες και μια μαύρη»
Το «Gossip Girl», η επιτυχημένη σειρά για εφήβους, έρχεται στο ΜΑΚ TV - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το «Gossip Girl», η επιτυχημένη σειρά για εφήβους, έρχεται στο ΜΑΚ TV - Πότε κάνει πρεμιέρα;
ANT1: Νέα δραματική σειρά από τη Μαρία Γεωργιάδου – Η ιστορία
ANT1: Νέα δραματική σειρά από τη Μαρία Γεωργιάδου – Η ιστορία
Η νέα σειρά Robin Hood σε Α΄ προβολή αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Η νέα σειρά Robin Hood σε Α΄ προβολή αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει με νέα κωμική σειρά στο Mega – Ξεκινά η παραγωγή «17 βαλίτσες και μια μαύρη»
Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει με νέα κωμική σειρά στο Mega – Ξεκινά η παραγωγή «17 βαλίτσες και μια μαύρη»
TIMEPIX@school: Η τεχνολογία του CERN μέσα στην τάξη
TIMEPIX@school: Η τεχνολογία του CERN μέσα στην τάξη
Prime time ζώνη: «Πάρτι» για το «Σόι Σου» – Σαρωτική διπλή παρουσία στην κορυφή
Prime time ζώνη: «Πάρτι» για το «Σόι Σου» – Σαρωτική διπλή παρουσία στην κορυφή
Το «Moments» υποδέχεται σήμερα τον Γρηγόρη Αρναούτογλου
Το «Moments» υποδέχεται σήμερα τον Γρηγόρη Αρναούτογλου
Λιγότερες σειρές και «ψαλίδι» έως 30% στη μυθοπλασία τη νέα σεζόν
Λιγότερες σειρές και «ψαλίδι» έως 30% στη μυθοπλασία τη νέα σεζόν