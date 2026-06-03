2026-06-03 18:14:43
Φωτογραφία για Ο σιδηρόδρομος των Ιμαλαΐων Νταρτζίλινγκ κατέγραψε τα υψηλότερα μηνιαία έσοδα τον Μάιο του 2026
Ο σιδηρόδρομος Darjeeling, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, και ιδιαίτερα το Παιχνιδότρατα, κατέγραψε τα υψηλότερα μηνιαία κέρδη του τον Μάιο του 2026. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσαν οι σιδηροδρομικές αρχές, ο DHR είχε έσοδα ύψους 395,60 lakh ρουπιών τον Μάιο του 2026, υψηλότερα από τα προηγούμενα χρόνια.Το προηγούμενο ρεκόρ του Μαΐου 2025 ήταν 358,60 lakh ρουπίες. sidirodromikanea
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