2026-06-03 14:12:33
Φωτογραφία για Τετάρτη, 3/6/2026: Εργασίες ημέρας

 



Μαθηματικά: Αφού διαβάσουμε προσεκτικά τον πίνακα με τους τύπους εμβαδού των γεωμετρικών στερεών από το φύλλο θεωρίας που πήραμε σήμερα στην τάξη και περιηγηθούμε στις σχετικές αναρτήσεις (εδώ κι εδώ), λύνουμε το πρώτο σκέλος του προβλήματος 1, που αφορά στις διαστάσεις των περιτυλιγμάτων, στη σελίδα 33 (Τ.Ε.). Ακόμη, λύνουμε το πρόβλημα 3 και την άσκηση 4, στις σελίδες 34 και 36, αντίστοιχα, του Τ.Ε..

Ιστορία: Με τη συνδρομή της σχετιζόμενης ανάρτησης, βρίσκουμε μία ερώτηση για την τάξη πάνω στο τμήμα του κεφαλαίου "Η γερμανική επίθεση και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος", που έχει αναλάβει η ομάδα μας. Στο επόμενο μάθημα (Παρασκευή, 5/6) η ομάδα θα φτιάξει μια τελική ερώτηση που θα απευθύνει σε κάποια άλλη ομάδα, η οποία θα αποφασιστεί εκείνη τη στιγμή.

Φυσική: Διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία, τις παρατηρήσεις, το συμπέρασμα και τις συμπληρωμένες εργασίες του ΦΕ7 "Τριβή - Επιθυμητή ή ανεπιθύμητη;", χρησιμοποιώντας και το υλικό της σχετικής ανάρτησης.

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