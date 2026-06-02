Η σταθερή ανοδική πορεία του Alpha αποτυπώνεται με συνέπεια στα στοιχεία τηλεθέασης, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει με το τηλεοπτικό κοινό.ALPHA: Πρωτιά τον ΜάιοΣε μια περίοδο ιδιαίτερα έντονου ανταγωνισμού, ο Alpha κατέκτησε την πρώτη θέση τον Μάιο, διατηρώντας σταθερό προβάδισμα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας (Δευτέρα έως Κυριακή) στο σύνολο ημέρας.Συγκεκριμένα, στο σύνολο πληθυσμού σημείωσε 14% (Mega 13,4%, Ant1 10,0%, Σκάι 8,4%, Star 8,3%, ΕΡΤ1 6,2%, Open 5,7%), ενώ στο δυναμικό κοινό 18–54 κατέγραψε 12,1% (Mega 11,6%, Ant1 9,2%, Star 8,9%, Σκάι 5,8%, ΕΡΤ1 5,7%, Open 3,9%).Η πρωτιά του Alpha είναι εξίσου ισχυρή και στην prime time (20:00–24:00), όπου κατέγραψε 15,7% στο σύνολο πληθυσμού (Mega 12,9%, Ant1 11,5%, Star 9,3%, ΕΡΤ1 7,4%, Σκάι 7,2%, Open 3,9%) και 13,5% στο δυναμικό κοινό 18–54 (Star 10,9%, Mega 10,6%, Ant1 9,9%, ΕΡΤ1 7,1%, Σκάι 5,9%, Open 3,4%).Ένα αποτέλεσμα που αποδεικνύει ότι το πρόγραμμά του δεν προσελκύει μόνο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, αλλά καταφέρνει να το διατηρεί αμείωτο.ALPHA: Πρώτος σε όλη τη σεζόνΗ τηλεοπτική περίοδος 2025–2026 (22.09.2025 – 31.05.2026) βρίσκει τον Alpha στην κορυφή των προτιμήσεων του κοινού.Στο σύνολο ημέρας διατηρεί την πρώτη θέση τόσο στο σύνολο πληθυσμού με 14% (Mega 12,9%, Ant1 10,0%, Σκάι 9,7%, Star 8,6%, Open 5,8%, ΕΡΤ1 4,5%) όσο και στο δυναμικό κοινό 18–54 με 12,7% (Mega 11,6%, Star 9,4%, Ant1 8,8%, Σκάι 7,2%, Open 4,0%, ΕΡΤ1 3,5%).Ανάλογη είναι η εικόνα και στην prime time (20:00–24:00), όπου ο Alpha καταγράφει 15,6% στο σύνολο πληθυσμού (Mega 13,1, Ant1 11,3%, Σκάι 9,7%, Star 9,0%, ΕΡΤ1 4,3%, Open 3,3%) και 13,8% στο δυναμικό κοινό 18–54 (Mega 11,1%, Star 10,6%, Ant1 9,3%, Σκάι 8,1%, ΕΡΤ1 3,5%, Open 3,1%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του υπεροχή στις πιο απαιτητικές τηλεοπτικές ζώνες.ALPHA: Η πρώτη επιλογή και το 2026Το πρώτο πεντάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει την κυριαρχία του Alpha στην ελληνική τηλεόραση. Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Μαΐου 2026, το κανάλι κατέκτησε την κορυφή τόσο στο σύνολο ημέρας όσο και στην prime time, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που συνδυάζει αποτελεσματικά ενημέρωση, μυθοπλασία και ψυχαγωγία.Στο σύνολο ημέρας (Δευτέρα έως Κυριακή), ο Alpha κατέγραψε 13,7% στο σύνολο πληθυσμού (Mega 12,6%, Ant1 9,9%, Σκάι 9,4%, Star 8,6%, Open 6,0%, ΕΡΤ1 4,8%) και 12,4% στο δυναμικό κοινό 18–54 (Mega 11,2%, Star 9,3%, Ant1 8,7%, Σκάι 6,9%, Open 4,2%, ΕΡΤ1 3,8%).Παράλληλα, στην prime time (20:00–24:00) διατήρησε την πρωτιά με 15,3% στο σύνολο πληθυσμού (Mega 12,4%, Ant1 11,2%, Star 9,2%, Σκάι 9,0%, ΕΡΤ1 4,9%, Open 3,6%) και 13,6% στο δυναμικό κοινό 18–54 (Star 10,8%, Mega 10,6%, Ant1 9,2%, Σκάι 7,5%, ΕΡΤ1 4,1%, Open 3,2%).Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν τη σταθερή ανοδική πορεία του Alpha και αναδεικνύουν τη δυναμική ενός προγράμματος που παραμένει καθημερινά η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών.Alpha News στην κορυφή και τον ΜάιοΤις ειδήσεις του Alpha επιλέγουν οι τηλεθεατές για την έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωσή τους. Και τον Μάιο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Αντώνη Σρόιτερ τερμάτισε πρώτο με ποσοστό 14,5% στο σύνολο πληθυσμού, Δευτέρα έως Παρασκευή, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης.Το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού κατέκτησε την πρώτη θέση με ποσοστό 13,7% στο δυναμικό κοινό, Δευτέρα έως Κυριακή, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης. Με ποσοστό 13,1% βρέθηκε στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό και τις καθημερινές, με την Έφη Μπαρμπάτση και τη Μίνα Βάρσου.Και τα Σαββατοκύριακα οι τηλεθεατές επιλέγουν τον Alpha για τη μεσημεριανή τους ενημέρωση. Το Δελτίο Ειδήσεων, με τον Χρύσανθο Κοσελόγλου και την Ελίζα Λυμπούση, σημείωσε πρωτιά με ποσοστό 18,6% στο σύνολο και 14,9% στο δυναμικό κοινό, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης.Πηγή: tvnea.com