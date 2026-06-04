





Σημαντικές εξελίξεις φαίνεται πως δρομολογούνται στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA σχετικά με το μέλλον της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» με παρουσιάστρια τη Ναταλία Γερμανού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γρηγόρη Μελά στο Newsit, ανώτατα στελέχη του σταθμού έχουν στα χέρια τους οικονομική μελέτη που εξετάζει το ενδεχόμενο διακοπής της εκπομπής, καταγράφοντας το οικονομικό όφελος και την εξοικονόμηση πόρων που θα προέκυπτε από μια τέτοια απόφαση.

Η μελέτη, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από το Πάσχα, λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η Ναταλία Γερμανού διατηρεί ενεργό συμβόλαιο με τον ALPHA, γεγονός που σημαίνει ότι θα συνεχίσει να αμείβεται από τον σταθμό ακόμη και στην περίπτωση που δεν αναλάβει κάποιο νέο τηλεοπτικό πρότζεκτ. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου, με πιθανή μετατόπιση της εκπομπής του Νίκου Μάνεση σε διαφορετική ώρα μετάδοσης.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ζητήθηκε πρόσφατα νέα μελέτη που αφορά τη διαφημιστική και εμπορική απόδοση της ζώνης, με στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο τα διαφημιστικά πακέτα της ψυχαγωγικής εκπομπής θα μπορούσαν να απορροφηθούν από την ενημερωτική εκπομπή του Νίκου Μάνεση αλλά και από το πρόγραμμα της prime time.

Στελέχη της τηλεοπτικής αγοράς επισημαίνουν ότι αντίστοιχες έρευνες και μελέτες αποτελούν συνηθισμένη πρακτική στους μεγάλους τηλεοπτικούς οργανισμούς και συχνά λειτουργούν ως βάση για στρατηγικές αποφάσεις που αφορούν τον προγραμματισμό και την κατανομή των διαθέσιμων πόρων.







Η νέα μελέτη θεωρείται από πολλούς ως ένδειξη ότι το σενάριο διακοπής του «Καλύτερα δε γίνεται» παραμένει ανοιχτό προς αξιολόγηση. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τον ALPHA σχετικά με το μέλλον της εκπομπής ή τις προθέσεις της διοίκησης για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.







Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι τελικές αποφάσεις του σταθμού θα καθορίσουν τόσο το μέλλον της επιτυχημένης εκπομπής όσο και τα επαγγελματικά σχέδια της Ναταλίας Γερμανού και των συνεργατών της.

Πηγή: tvnea.com