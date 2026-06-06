





Για άλλη μία φορά η Ναταλία Γερμανού επέλεξε να απαντήσει με χιούμορ και έμμεσες αιχμές στα σενάρια και τα δημοσιεύματα που αφορούν το μέλλον της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και των συνεργατών της.

Η παρουσιάστρια του Alpha άνοιξε τη σημερινή εκπομπή με το τραγούδι της Ζωζώς Σαπουντζάκη «Έχω μεγάλη ζήτηση», δίνοντας από την πρώτη στιγμή το στίγμα των σχολίων που θα ακολουθούσαν. Οι στίχοι του τραγουδιού, που κάνουν αναφορά στην «αποκλειστικότητα», δεν πέρασαν απαρατήρητοι, με τη Ναταλία Γερμανού να σχολιάζει χαρακτηριστικά πως «όλα έχουν να κάνουν με την αποκλειστικότητα».

Λίγο αργότερα, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε με χιουμοριστική διάθεση στα όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες για το τηλεοπτικό μέλλον της ομάδας της, λέγοντας πως από εδώ και πέρα μόνο ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης θα μιλά εκ μέρους όλων.

«Να πω στους συναδέλφους ρεπόρτερ ότι μόνο πλέον ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης θα μιλάει εξ ονόματός μας. Οπότε μη στήνεστε μέσα στη ζέστη, τζάμπα να περιμένετε κανέναν από εμάς. Μόνο ο Ραφαηλίδης θα μιλάει για εμάς. Του χρόνου, στην έναρξη της επόμενης σεζόν, θα σας τα πει όλα ο Παναγιώτης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή της ήρθε λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Παναγιώτη Ραφαηλίδη, ο οποίος σχολίασε με σαρκασμό τα αντικρουόμενα τηλεοπτικά ρεπορτάζ για το μέλλον του στην εκπομπή, τονίζοντας πως μέσα σε δύο ημέρες πληροφορήθηκε από την ίδια εκπομπή ότι και ανανεώνει τη συνεργασία του αλλά και ότι μένει εκτός την επόμενη σεζόν.

Με τον δικό της τρόπο, η Ναταλία Γερμανού έδειξε πως παρακολουθεί όλα όσα γράφονται και λέγονται γύρω από το «Καλύτερα δε γίνεται», επιλέγοντας ωστόσο να απαντήσει με χαμόγελο και σαφείς αιχμές για την... υπερβολική αγάπη στις τηλεοπτικές «αποκλειστικότητες».

Πηγή: tvnea.com