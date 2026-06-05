2026-06-05 11:50:57
Φωτογραφία για Prime Time Ζώνη: Η Ελλάδα σκόραρε και στην τηλεθέαση του ALPHA

 



Απόλυτος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο αγώνας Σουηδία – Ελλάδα, ο οποίος σημείωσε 20.4% στο δυναμικό κοινό και κατέκτησε με άνεση την κορυφή της prime time ζώνης.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Έχω Παιδιά - 2ος Κύκλος (E)» με 12.9%, ενώ πολύ κοντά ακολούθησε το «Μία Νύχτα Μόνο» με 12.4%.

Η «Γη της Ελιάς - 5ος Κύκλος» κατέγραψε 11.4%, ενώ οι «Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες» σημείωσαν 9.3%. Το «Don’t Forget The Lyrics» κινήθηκε στο 8.2%.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Νησί της Αποπλάνησης» στον ΣΚΑΪ με 7.4%, το «Τότε και Τώρα (E)» με 7.3%, ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» με 5.6%, τα «Στα Όρια του Αύριο» στο Open με 4.2%, ενώ το «Το Παιδί» και το «Στην Πίεση» περιορίστηκαν σε 2.3% και 0.9% αντίστοιχα.

Στη late night ζώνη, το «Ενώπιος Ενωπίω» ξεχώρισε με 15.9%, αφήνοντας πίσω τους «Πρωταγωνιστές. V» με 10.2%, τη «Μεγάλη Εικόνα» με 5.4% και το «Κοινωνία Άνω Κάτω» με 4.0%



Πηγή: tvnea.com
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