





Εντυπωσιακή επίδοση για τις «Αποκαλύψεις», που βρέθηκαν στην κορυφή με 17.7%, ανοίγοντας μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 8.7%, ενώ πιο πίσω κινήθηκε το «Live You» με 5.4%.

Στη συνέχεια βρέθηκε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 3.6%, ενώ χαμηλά κινήθηκε το «Real View» με 1.9%.

Η «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» σημείωσε 2.4%, παραμένοντας επίσης σε χαμηλά επίπεδα, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

