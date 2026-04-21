2026-04-21 11:15:54
Εντυπωσιακή επίδοση για τις «Αποκαλύψεις», που βρέθηκαν στην κορυφή με 17.7%, ανοίγοντας μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό.
Ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 8.7%, ενώ πιο πίσω κινήθηκε το «Live You» με 5.4%.
Στη συνέχεια βρέθηκε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 3.6%, ενώ χαμηλά κινήθηκε το «Real View» με 1.9%.
Η «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» σημείωσε 2.4%, παραμένοντας επίσης σε χαμηλά επίπεδα, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.
Πηγή: tvnea.com
