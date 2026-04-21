





Έντονη κινητικότητα επικρατεί γύρω από το Στούντιο 4, με το μέλλον της εκπομπής να παραμένει ανοιχτό και τα σενάρια να δίνουν και να παίρνουν.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι παρουσιαστές Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος, για τους οποίους υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τον ΣΚΑΪ. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση για πιθανή μετακίνησή τους.

Την ίδια ώρα, στο τραπέζι έχουν πέσει νέα ονόματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Πάνου Κατσαρίδη, ο Άρης Καβατζίκης έχει έρθει σε επαφή με την εταιρεία παραγωγής, προτείνοντας ως συμπαρουσιάστριά του τη Δανάη Μπάρκα, σε περίπτωση που υπάρξει αποχώρηση του υπάρχοντος διδύμου.

Παράλληλα, η ΕΡΤ κρατά στάση αναμονής, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχουν γίνει συζητήσεις με νέα πρόσωπα πριν ολοκληρωθούν οι επαφές με τους νυν παρουσιαστές. Μάλιστα, αναμένεται κρίσιμο ραντεβού μέσα στις επόμενες ημέρες που θα καθορίσει τις εξελίξεις.

Στόχος της δημόσιας τηλεόρασης είναι η εκπομπή να παραμείνει στη ζώνη της, ακόμη κι αν αλλάξουν πρόσωπα. Το αν θα διατηρηθεί και η ίδια εταιρεία παραγωγής αποτελεί επίσης ερωτηματικό.

Σε κάθε περίπτωση, το τοπίο γύρω από το «Στούντιο 4» παραμένει ρευστό, με τις οριστικές αποφάσεις να αναμένονται σύντομα.

Πηγή: tvnea.com