Ισχυρή «μάχη» στην κορυφή της απογευματινής ζώνης, με το «Live News» να σημειώνει 17.8% και τις «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» να ακολουθούν πολύ κοντά με 17.0%.

Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε και το «Deal. IX (E)» με 14.8%, ενώ ακολούθησαν το «The Chase» με 13.0% και ο «Τροχός της Τύχης» με 12.6%.

Πιο πίσω βρέθηκαν το «Κάτι Ψήνεται» με 9.5% και το «Rouk Zouk» με 9.0%, ενώ το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» σημείωσε 7.5%.

Στη συνέχεια κινήθηκε το «Στούντιο 4» με 6.9% και το «Cash or Trash (E)» με 5.4%, ενώ χαμηλότερα βρέθηκε ο «Μοδίστρoς» (ΣΚΑΪ) με 4.7%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» με 2.7%, η «Ηλέκτρα – Γ’ Κύκλος» με 2.4% και το «Το Χούμε!» με 2.5%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

Πηγή: tvnea.com