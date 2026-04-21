2026-04-21 11:15:54
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: «Ντέρμπι» κορυφής ανάμεσα σε «Live News» και «Οικογενειακές Ιστορίες»

 



Ισχυρή «μάχη» στην κορυφή της απογευματινής ζώνης, με το «Live News» να σημειώνει 17.8% και τις «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» να ακολουθούν πολύ κοντά με 17.0%.



Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε και το «Deal. IX (E)» με 14.8%, ενώ ακολούθησαν το «The Chase» με 13.0% και ο «Τροχός της Τύχης» με 12.6%.

Πιο πίσω βρέθηκαν το «Κάτι Ψήνεται» με 9.5% και το «Rouk Zouk» με 9.0%, ενώ το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» σημείωσε 7.5%.

Στη συνέχεια κινήθηκε το «Στούντιο 4» με 6.9% και το «Cash or Trash (E)» με 5.4%, ενώ χαμηλότερα βρέθηκε ο «Μοδίστρoς» (ΣΚΑΪ) με 4.7%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» με 2.7%, η «Ηλέκτρα – Γ’ Κύκλος» με 2.4% και το «Το Χούμε!» με 2.5%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
Prime time ζώνη: Απόλυτη κυριαρχία για το «Μπαμπάς Σ' Αγαπώ» - Ανεβαίνει αισθητά οι «Σούπερ Ήρωες»
Prime time ζώνη: Απόλυτη κυριαρχία για το «Μπαμπάς Σ’ Αγαπώ» - Ανεβαίνει αισθητά οι «Σούπερ Ήρωες»
Μεσημεριανή ζώνη: «Απογειώθηκαν» οι «Αποκαλύψεις»
Μεσημεριανή ζώνη: «Απογειώθηκαν» οι «Αποκαλύψεις»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Καθαρό προβάδισμα για τη «Super Κατερίνα» – Διψήφιο το «Πρωινό»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Καθαρό προβάδισμα για τη «Super Κατερίνα» – Διψήφιο το «Πρωινό»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Άνετη πρωτιά για το «Happy Day»
Μεσημεριανή ζώνη: «Απογειώθηκαν» οι «Αποκαλύψεις»
Μεσημεριανή ζώνη: «Απογειώθηκαν» οι «Αποκαλύψεις»
Το Μπλε Τρένο της Νότιας Αφρικής κατατάσσεται ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά σιδηροδρομικά ταξίδια στον κόσμο.
Μεσημεριανή & απογευματινή ζώνη: Δυναμικό προβάδισμα για «Ο Στρίγγλος που έγινε αρνάκι»
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (20/4/2026)
Delphi Economic Forum XI: Επί τάπητος οι σύγχρονες προκλήσεις και η επόμενη ημέρα στην υγεία
Το Μπλε Τρένο της Νότιας Αφρικής κατατάσσεται ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά σιδηροδρομικά ταξίδια στον κόσμο.
Το Μπλε Τρένο της Νότιας Αφρικής κατατάσσεται ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά σιδηροδρομικά ταξίδια στον κόσμο.
Τροποποιήσεις στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ μετά τη διάθεση και νέων ακριβών φαρμάκων στα φαρμακεία της γειτονιάς
Συντάξεις: Στα ΑΤΜ αναδρομικά έως 9.568 ευρώ [πίνακες με τα ποσά για 450.000 συνταξιούχους].