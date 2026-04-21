





Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα. V» με 15.7%, καταγράφοντας σαφές προβάδισμα.

Ακολούθησε το «Το Πρωινό» με 12.5%, ενώ πιο πίσω κινήθηκε το «Buongiorno» με 9.4%.

Στη συνέχεια βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 7.3% και το «10 Παντού» με 6.5%, ενώ το «Breakfast@Star» σημείωσε 5.1%.

Στο τέλος της κατάταξης παρέμεινε το «Πρωίαν σε είδον» με 3.8%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

Πηγή: tvnea.com