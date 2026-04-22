Το τεράστιο ενδιαφέρον που έχει προκληθεί γύρω από τη νέα πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ και οι πολλές απορίες που διατυπώνονται καθημερινά από συναδέλφους φαρμακοποιούς, οδηγούν τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ) στη διοργάνωση ενός ιδιαίτερα σημαντικού διαδικτυακού σεμιναρίου, με στόχο την πλήρη ενημέρωση του κλάδου.

Το σεμινάριο διοργανώνεται από τον ΠΦΣ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών (ΙΔΕΕΑΦ) και έχει θέμα:

«Νέα Πύλη ΚΜΕΣ: Οδηγίες σύνδεσης & Υποβολής μηνιαίων λογαριασμών»

Η ζωντανή μετάδοση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, από 15:00 έως 17:00.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έχουν κληθεί να συμμετάσχουν οι...

... καθ’ ύλιν αρμόδιοι, ώστε να παρουσιάσουν αναλυτικά τον νέο τρόπο εισόδου στη νέα πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ μέσω SSO, αλλά και να απαντήσουν στα ερωτήματα που ήδη έχουν ανακύψει από την έναρξη της νέας διαδικασίας.

Στο σεμινάριο συμμετέχουν:Χαρά Κανή, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Φαρμάκου ΕΟΠΥΥΧριστίνα Γεωργακοπούλου, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΟΠΥΥΑπόστολος Αγάλιας, Προϊστάμενος Τμήματος Επεξεργασίας και Ελέγχου ΣυνταγώνΤεχνικός σύμβουλος της εταιρείας μηχανοργάνωσης που υποστηρίζει την πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ.Οι βασικές θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν:Εγγραφή στο SSO του ΕΟΠΥΥ για φαρμακοποιούςΕίσοδο στο πιλοτικό σύστημα με κωδικούς SSOΠεριήγηση στις λειτουργίες της ΠύληςΤιμολόγηση εκτελεσμένων συνταγών μέσω της πλατφόρμας των ΦΥΚ για 2ο, 3ο και 4ο μήνα ξεχωριστά.

Πρόκειται για ένα σεμινάριο με έντονο πρακτικό ενδιαφέρον, καθώς αναμένεται να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τόσο την εγγραφή και τη σύνδεση μέσω SSO, όσο και τη διαχείριση των μηνιαίων υποβολών στη νέα πύλη.

Οι συνάδελφοι φαρμακοποιοί που θέλουν να ενημερωθούν έγκυρα και απευθείας από τους αρμόδιους, καλό είναι να παρακολουθήσουν το live σεμινάριο και να υποβάλουν τις απορίες τους.

Εγγραφή στο σεμινάριο

ΙΔΕΕΑΦ – Νέα Πύλη ΚΜΕΣ: Οδηγίες σύνδεσης & Υποβολής μηνιαίων λογαριασμών

