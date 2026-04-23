2026-04-23 10:20:52
Φωτογραφία για Άδωνις Γεωργιάδης στο 2ο ΣΦΕΕ Patient Think Tank Summit: Ειδικοί όροι και κίνητρα για την αποζημίωση νέων θεραπειών
Στο Ταμείο Μεταβατικής Αποζημίωσης, γνωστό και ως Ταμείο Καινοτομίας, που θα μπορεί να παρέχει ειδικούς όρους για φάρμακα, με χαμηλότερα επίπεδα clawback, ως κίνητρο για την ένταξή τους στη θετική λίστα, αναφέρθηκε ο ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις - Σπυρίδων Γεωργιάδης στο πλαίσιο του δεύτερου ΣΦΕΕ Patient Think Tank Summit που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος.

Όπως ανάφερε χαρακτηριστικά: «Στην εποχή που ζούμε, ευτυχώς για την ανθρωπότητα, οι νέες θεραπείες είναι διαρκώς περισσότερες και καλύτερες, αλλά ταυτόχρονα και αρκετά πιο δαπανηρές. Άρα εδώ πρέπει να φτιάξουμε μια διαδικασία διαφανή και δομημένη, που θα εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών που θα λαμβάνουν το φάρμακο που πραγματικά χρειάζονται. Πιστεύω, λοιπόν, ότι κάνουμε ένα μεγάλο βήμα με το ερανιστικό νομοσχέδιο και στην κοινοβουλευτική διαδικασία που θα ακολουθήσει θα προσκληθεί ο ΣΦΕΕ όπως και η Ένωση Ασθενών, ώστε να καταθέσουν τις απόψεις τους. Θα προχωρήσουμε και στο Ταμείο Μεταβατικής Αποζημίωσης, γνωστό και ως Ταμείο Καινοτομίας, που θα μπορεί να παρέχει ειδικούς όρους για φάρμακα, με χαμηλότερα επίπεδα clawback, ως κίνητρο για την ένταξή τους στη θετική λίστα».

