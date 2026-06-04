2026-06-04 12:16:33
Φωτογραφία για Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Το «Buongiorno» πέρασε οριακά μπροστά από τη «Super Κατερίνα»



Με οριακή διαφορά στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε το «Buongiorno», το οποίο σημείωσε 13.4% στο δυναμικό κοινό.

Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε η «Super Κατερίνα. V» με 13.1%, διαμορφώνοντας ένα από τα πιο κλειστά ντέρμπι της ημέρας.

Οι «Αταίριαστοι» κατέγραψαν ιδιαίτερα καλή επίδοση με 8.8%, ενώ το «Πρωίαν σε είδον» σημείωσε 7.9%.

Πιο πίσω βρέθηκε το «Το Πρωινό» με 6.4%, ενώ το «10 Παντού» και το «Breakfast@Star» κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα με 4.2% και 4.1% αντίστοιχα.



Πηγή: tvnea.com
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