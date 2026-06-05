





Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα. V», η οποία σημείωσε 17.2% στο δυναμικό κοινό και άφησε πίσω τον ανταγωνισμό.

Το «Buongiorno» ακολούθησε με 13.3%, ενώ το «Το Πρωινό» κατέγραψε 11.9%, συμπληρώνοντας την πρώτη τριάδα της ζώνης.

Οι «Αταίριαστοι» σημείωσαν 7.4%, ενώ το «Πρωίαν σε είδον» κινήθηκε στο 6.4%.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «10 Παντού» με 3.2%, ενώ το «Breakfast@Star» περιορίστηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα με μόλις 2.0%.

Πηγή: tvnea.com