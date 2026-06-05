2026-06-05 11:50:58
Φωτογραφία για Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Η «Super Κατερίνα» πήρε καθαρή πρωτιά



Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα. V», η οποία σημείωσε 17.2% στο δυναμικό κοινό και άφησε πίσω τον ανταγωνισμό.

Το «Buongiorno» ακολούθησε με 13.3%, ενώ το «Το Πρωινό» κατέγραψε 11.9%, συμπληρώνοντας την πρώτη τριάδα της ζώνης.

Οι «Αταίριαστοι» σημείωσαν 7.4%, ενώ το «Πρωίαν σε είδον» κινήθηκε στο 6.4%.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «10 Παντού» με 3.2%, ενώ το «Breakfast@Star» περιορίστηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα με μόλις 2.0%.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» χωρίς αντίπαλο – Χαμηλές πτήσεις για τον ανταγωνισμό
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» χωρίς αντίπαλο – Χαμηλές πτήσεις για τον ανταγωνισμό
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Το «Happy Day» στην κορυφή
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Το «Happy Day» στην κορυφή
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Το «Happy Day» στην κορυφή
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Το «Happy Day» στην κορυφή
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» χωρίς αντίπαλο – Χαμηλές πτήσεις για τον ανταγωνισμό
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» χωρίς αντίπαλο – Χαμηλές πτήσεις για τον ανταγωνισμό
Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» στην κορυφή
Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» στην κορυφή
Prime Time Ζώνη: Η Ελλάδα σκόραρε και στην τηλεθέαση του ALPHA
Prime Time Ζώνη: Η Ελλάδα σκόραρε και στην τηλεθέαση του ALPHA
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Το «Buongiorno» πέρασε οριακά μπροστά από τη «Super Κατερίνα»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Το «Buongiorno» πέρασε οριακά μπροστά από τη «Super Κατερίνα»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» στην κορυφή
Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» στην κορυφή
Prime Time Ζώνη: Η Ελλάδα σκόραρε και στην τηλεθέαση του ALPHA
Prime Time Ζώνη: Η Ελλάδα σκόραρε και στην τηλεθέαση του ALPHA
Σιδηροδρομικός άξονας Αλεξανδρούπολης - Ορμενίου: Γιατί
Σιδηροδρομικός άξονας Αλεξανδρούπολης - Ορμενίου: Γιατί "πετάτε" τόσα χρήματα;
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (4/6/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (4/6/2026)
Θεαματική έκρηξη φωτεινότητας του κομήτη 220P/McNaught
Θεαματική έκρηξη φωτεινότητας του κομήτη 220P/McNaught