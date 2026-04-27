2026-04-27 09:42:27
Φωτογραφία για Your Face Sounds Familiar: Σάρωσε σε τηλεθέαση το δεύτερο επεισόδιο



Το δεύτερο επεισόδιο του Your Face Sounds Familiar ήρθε για να επιβεβαιώσει τη δυναμική του στη βραδινή ζώνη, με τον Σάκης Ρουβάς να κρατά με άνεση τα ηνία της παρουσίασης.

Το λαμπερό show μεταμφιέσεων σημείωσε μέσο όρο 21,5% στο δυναμικό κοινό (18-54), καταγράφοντας πολύ υψηλές επιδόσεις και κυριαρχώντας στον ανταγωνισμό. Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των παικτών, η σκηνική ενέργεια και ο ρυθμός της βραδιάς κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Αξιοσημείωτο είναι πως μετά τις 23:00 τα ποσοστά εκτοξεύτηκαν, φτάνοντας μέχρι και το 26,7%, δείχνοντας ότι το κοινό όχι μόνο παρέμεινε, αλλά ενισχυόταν όσο προχωρούσε το πρόγραμμα.

Αναλυτικά τα τέταρτα τηλεθέασης (18-54):

21:00:00 - 21:14:59 18,4

21:15:00 - 21:29:59 21,3

21:30:00 - 21:44:59 23,5

21:45:00 - 21:59:59 20,9

22:00:00 - 22:14:59 22,7

22:15:00 - 22:29:59 21,8

22:30:00 - 22:44:59 18,4

22:45:00 - 22:59:59 16,5

23:00:00 - 23:14:59 20,7

23:15:00 - 23:29:59 23,6

23:30:00 - 23:44:59 25,8

23:45:00 - 23:59:59 18,7

24:00:00 - 24:14:59 21,9

24:15:00 - 24:29:59 23,7

24:30:00 - 24:44:59 23,9

24:45:00 - 24:59:59 26,7

25:00:00 - 25:14:59 22,6

Το «Your Face Sounds Familiar» δείχνει από νωρίς πως αποτελεί ένα από τα ισχυρά χαρτιά της σεζόν, με τον Σάκη Ρουβά να δίνει τον παλμό και το κοινό να ανταποκρίνεται δυναμικά.



Πηγή: tvnea.com
EMA: Θετική γνωμοδότηση για το Itvisma,τη πρώτη γονιδιακή τη θεραπεία της Νωτιαίας Μυϊκής Ατροφίας (SMA)
Ετεοκλής Παύλου: Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ είναι σεβαστό και δε με ενοχλεί, δεν έχουμε κάνει συζητήσεις με το κανάλι
Ετεοκλής Παύλου: Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ είναι σεβαστό και δε με ενοχλεί, δεν έχουμε κάνει συζητήσεις με το κανάλι
YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR : Η πρεμιέρα κι όσα θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο
