Αγαπημένες ελληνικές κωμικές και δραματικές σειρές του ΑΝΤ1, που έχουν γράψει ιστορία, αλλά και νέες παραγωγές έρχονται στα 2 νέα online κανάλια (FAST Channels) του antenna.gr, ANT1 Comedy & ANT1 Drama, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να τις απολαμβάνουν καθημερινά όλο το 24ωρο.Χαλαρή διάθεση και ατελείωτο γέλιοΣτο FAST channel ANT1 Comedy, το κοινό μπορεί να απολαύσει δημοφιλείς και διαχρονικές κωμικές σειρές, όπως «Οι Μεν και οι Δεν», «Οι στάβλοι της Εριέττας Ζαΐμη», «Άκρως Οικογενειακόν», «Εκείνες κι εγώ», «Βότκα πορτοκάλι», «Θα βρεις το δάσκαλό σου», «Για μια γυναίκα κι ένα αυτοκίνητο», «Φίλα τον βάτραχό σου».Δυνατές ιστορίες και έντονο συναίσθημαΣτο FAST channel ANT1 Drama ξεχωρίζουν επιτυχημένες δραματικές σειρές που άφησαν εποχή, όπως «Άγγιγμα ψυχής», «Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά», «Μπρούσκο», «Της Αγάπης Μαχαιριά», «Φιλί ζωής», «Μη μου λες αντίο», «Κάρμα», «Ευτυχισμένες μέρες».Νέες παραγωγές κάνουν πρεμιέρα σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου Τα online κανάλια του antenna.gr εντάσσουν στο πρόγραμμά τους και 2 νέες παραγωγές. Η κωμική σειρά «VIΠ - Καλά Γεράματα» θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 15:15 στο ANT1 Comedy και η δραματική σειρά «Ο Δικαστής» θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα έως Τετάρτη στις 23:15 στο ANT1 Drama.Δωρεάν Ζωντανή Τηλεόραση και On-Demand Περιεχόμενο Στο antenna.gr, οι χρήστες έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τα τηλεοπτικά κανάλια του Ομίλου Antenna, ΑΝΤ1 και ΜΑΚ TV, καθώς και να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα CATCH-UP σε όλα τα προγράμματα. Επιπλέον, η ανανεωμένη σελίδα προγράμματος (https://www.antenna.gr/tvguide) παρέχει έναν πλήρη ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα κανάλια του Ομίλου Antenna.Με σύγχρονη αισθητική και φιλικό περιβάλλον χρήσης, το antenna.gr ανανεώνεται συνεχώς, προσθέτοντας νέο και ποιοτικό περιεχόμενο, εξασφαλίζοντας μία ολοκληρωμένη και απολαυστική εμπειρία.Πηγή: tvnea.com