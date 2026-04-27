Στην κορυφή της ζώνης βρέθηκε η ταινία «Χτυποκάρδια στο Θρανίο» (Star) με 14.6%, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση.

Ακολούθησε ο «Ο Ξυπνάκιας» (ΑΝΤ1) με 14.0%, ενώ πολύ κοντά κινήθηκε και το «Καλύτερα δε Γίνεται! VIII» με 13.7%.

Σε καλά επίπεδα βρέθηκαν ο «Μπλοφατζής» (Star) με 12.7%, το «Lingo» με 11.6% και το «The Chase (E)» με 11.2%, ενώ και οι επαναλήψεις του «Κωνσταντίνου και Ελένης» έφτασαν έως 10.9%.

Στη συνέχεια κινήθηκαν το «Happy Traveller (E)» με 9.9% και οι «Εξελίξεις Τώρα» με 9.0%, ενώ τα «Αχτύπητα Καμάκια» (ΣΚΑΪ) σημείωσαν 8.5%.

Πιο πίσω βρέθηκαν το «Traction» με 7.5%, οι «Εικόνες» με 7.1% και το «Kitchen Lab VIII» με 6.7%, ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν το «Πάμε μια Βόλτα; (E)» με 5.1% και το «Πλυντήριο» με 4.9%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκαν το «Weekend Live» με 4.1%, το «Chef στην Κουζίνα σας» με 3.4% και το «EurovisionGR» με 1.4%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

