2026-04-27 12:51:49
Φωτογραφία για Μεσημεριανή & απογευματινή ζώνη: Πρώτη η ταινια «Χτυποκάρδια στο Θρανίο» – Κοντά «Ο Ξυπνάκιας» και «Καλύτερα δε Γίνεται»

Στην κορυφή της ζώνης βρέθηκε η ταινία «Χτυποκάρδια στο Θρανίο» (Star) με 14.6%, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση.



Ακολούθησε ο «Ο Ξυπνάκιας» (ΑΝΤ1) με 14.0%, ενώ πολύ κοντά κινήθηκε και το «Καλύτερα δε Γίνεται! VIII» με 13.7%.

Σε καλά επίπεδα βρέθηκαν ο «Μπλοφατζής» (Star) με 12.7%, το «Lingo» με 11.6% και το «The Chase (E)» με 11.2%, ενώ και οι επαναλήψεις του «Κωνσταντίνου και Ελένης» έφτασαν έως 10.9%.

Στη συνέχεια κινήθηκαν το «Happy Traveller (E)» με 9.9% και οι «Εξελίξεις Τώρα» με 9.0%, ενώ τα «Αχτύπητα Καμάκια» (ΣΚΑΪ) σημείωσαν 8.5%.

Πιο πίσω βρέθηκαν το «Traction» με 7.5%, οι «Εικόνες» με 7.1% και το «Kitchen Lab VIII» με 6.7%, ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν το «Πάμε μια Βόλτα; (E)» με 5.1% και το «Πλυντήριο» με 4.9%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκαν το «Weekend Live» με 4.1%, το «Chef στην Κουζίνα σας» με 3.4% και το «EurovisionGR» με 1.4%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτος ο Μάνεσης – Κοντά το «Χαμογέλα και Πάλι!»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτος ο Μάνεσης – Κοντά το «Χαμογέλα και Πάλι!»
Ριζικές αλλαγές στην πρωινή ζώνη: Σενάριο για μετακίνηση των εκπομπών έως και δύο ώρες αργότερα;
Ριζικές αλλαγές στην πρωινή ζώνη: Σενάριο για μετακίνηση των εκπομπών έως και δύο ώρες αργότερα;
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτος ο Μάνεσης – Κοντά το «Χαμογέλα και Πάλι!»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτος ο Μάνεσης – Κοντά το «Χαμογέλα και Πάλι!»
Prime time ζώνη: Σαρωτικό το «Your Face Sounds Familiar» – Διψήφια μόνο για λίγους
Prime time ζώνη: Σαρωτικό το «Your Face Sounds Familiar» – Διψήφια μόνο για λίγους
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτο το «Καλημέρα» – Κοντά Mega και «Τώρα Μαζί»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτο το «Καλημέρα» – Κοντά Mega και «Τώρα Μαζί»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτη η «Κοινωνία Ώρα Mega» – Σταθερά ψηλά το «Happy Day»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτη η «Κοινωνία Ώρα Mega» – Σταθερά ψηλά το «Happy Day»
Prime time ζώνη: Σαρωτικό το «Your Face Sounds Familiar» – Διψήφια μόνο για λίγους
Prime time ζώνη: Σαρωτικό το «Your Face Sounds Familiar» – Διψήφια μόνο για λίγους
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ LIAFARM
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ LIAFARM
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/4/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/4/2026)
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτο το «Καλημέρα» – Κοντά Mega και «Τώρα Μαζί»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτο το «Καλημέρα» – Κοντά Mega και «Τώρα Μαζί»
Ετεοκλής Παύλου: Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ είναι σεβαστό και δε με ενοχλεί, δεν έχουμε κάνει συζητήσεις με το κανάλι
Ετεοκλής Παύλου: Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ είναι σεβαστό και δε με ενοχλεί, δεν έχουμε κάνει συζητήσεις με το κανάλι