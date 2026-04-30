2026-04-30 00:18:40
Φωτογραφία για Eurovision 2026: Το πρόγραμμα των προβών της Ελλάδας στη Βιέννη - Ανέβηκε στην 2η θέση η Ελλάδα

 



Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει, με τις αποστολές να ετοιμάζονται για τις πρώτες τους εμφανίσεις στη σκηνή της Βιέννης. Ανάμεσά τους και η ελληνική συμμετοχή, που φέτος εκπροσωπείται από τον Akylas με το τραγούδι «Ferto».

Η ελληνική αποστολή αναχωρεί για την Αυστρία την Παρασκευή 1 Μαΐου, ενώ η πρώτη τεχνική πρόβα έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 2 Μαΐου, από τις 12:45 έως τις 13:15. Οι αρχικές πρόβες πραγματοποιούνται χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων, δίνοντας τη δυνατότητα στους καλλιτέχνες να δοκιμάσουν κάμερες, φωτισμούς, σκηνικά και χορογραφίες σε πραγματικές συνθήκες.

Η δεύτερη πρόβα της Ελλάδας θα γίνει την Τετάρτη 6 Μαΐου (12:20–12:45), επίσης κεκλεισμένων των θυρών, με στόχο τη βελτιστοποίηση της εμφάνισης πριν από τα live shows.

Στη συνέχεια, η ελληνική συμμετοχή θα περάσει στη φάση των dress rehearsals για τον Α’ Ημιτελικό. Οι γενικές πρόβες θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 11 Μαΐου σε δύο χρονικές ζώνες, ενώ μία ακόμη τελική πρόβα έχει οριστεί για την Τρίτη 12 Μαΐου, λίγες ώρες πριν από τον ημιτελικό.

Ο Akylas θα διαγωνιστεί στον Α’ Ημιτελικό το ίδιο βράδυ, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό, με την ελληνική ομάδα να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη λεπτομέρεια και την οπτικοακουστική ταυτότητα της εμφάνισης.

Πάντως σε τροχιά κορυφής βρίσκεται η Ελλάδα στη Eurovision 2026, καθώς η φετινή συμμετοχή καταγράφει  νεα εντυπωσιακή άνοδο στα στοιχήματα, φτάνοντας πλέον στην 2θέση των αποδόσεων για τη νίκη. Επίσης ήδη σε διάφορες δημοσκοπήσεις η Ελλάδα φιγουράρει στην 1η θέση και μάλιστα με αρκετά καλή διάφορα από την 2η Φιλανδία. 

Για να δούμε. Θα καταφέρει ο Ακύλας να φέρει την δεύτερη νίκη της Ελλάδας στην Eurovision ;







Πηγή: tvnea.com
Οι βουλγαρικοί σιδηρόδρομοι προσθέτουν επιπλέον νυχτερινό τρένο από Σόφια προς Βάρνα.
ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ: Αισθητική και λειτουργικότητα σε 39τμ
Eurovision 2026: Στην 3η θέση των στοιχημάτων η Ελλάδα – Μεγάλο φαβορί για τη νίκη
Τετάρτη, 29/4/2026: Εργασίες ημέρας
Eurovision 2026: Η πρέσβειρα της Αυστρίας στην Ελλάδα υποδέχτηκε τον Akyla και την ελληνική αποστολή σε μια ξεχωριστή εκδήλωση
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (28/4/2026)
Τεμπη: Η δίκη συνεχίζεται στις 27 Μαΐου – Το πλήρες πρόγραμμα συνεδριάσεων.
Αφαιρέθηκε η τοιχογραφία της Βασίλισσας Ελισάβετ από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Γκρέιτ Γιάρμουθ.
Το Πειράματα Φυσικής με Απλά Υλικά παρουσιάστηκε στο παγκόσμιο συνέδριο IEEE EDUCON
Κατερίνα Καινούργιου: Έξαλλη με AI φωτογραφία της οικογένειάς της – Προαναγγέλλει νομικές κινήσεις
Ευχαριστήρια επιστολή .
Τρενάκι με άνθη κερασιάς στην Ουκρανία - ένδειξη φιλίας με την Ιαπωνία.